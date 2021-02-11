Экономика

17:24 11.02.2021

Фракция "Слуга народа" 15 февраля может вновь предложить Витренко на пост главы Минэнерго

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Фракция "Слуга народа" 15 февраля может вновь предложить Витренко на пост главы Минэнерго

Ответ на вопрос о голосовании за кандидатуру первого вице-премьер-министра - министра энергетики можно будет дать после заседания фракции партии "Слуга народа" в понедельник, 15 февраля, заявил первый заместитель главы фракции слуга народа Александр Корниенко.

"В понедельник вы это поймете, мы это поймем по заседанию фракции", - сказал Корниенко на брифинге в четверг, отвечая на вопрос, когда парламент в третий раз рассмотрит кандидатуру Юрия Витренко на должность вице-премьера - министра энергетики.

"Если фракция снова будет готова внести представление премьер-министру, как это мы по Конституции должны делать, то, соответственно, будет внесено представление. Премьер-министр его вернет в Верховную Раду, тогда парламент будет планировать голосование. На данный момент этот вопрос еще обсуждается. В понедельник на фракции подойдем к окончательному решению, будет это на этой неделе, или на следующей, или на какой-либо другой", - добавил он.

Корниенко выразил надежду, что руководитель Министерства энергетики в ближайшее время появится "безотносительно к фамилии".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Витренко и. о. министра энергетики 21 декабря 2020 года. Перед этим, 17 декабря, для назначения первым вице-премьером-министром энергетики Витренко в Верховной Раде не хватило 40 голосов ("за" проголосовали 186 депутатов). Он подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики. 28 января Верховная Рада повторно не поддержала назначение Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.

 

Теги: #витренко #рада
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