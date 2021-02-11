Экономика

16:51 11.02.2021

Украина договорилась о расширении действия соглашения Interbus на регулярные пассажирские автобусные перевозки

1 мин читать
Украина договорилась о расширении действия соглашения Interbus на регулярные пассажирские автобусные перевозки

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подписал протокол к Соглашению Interbus о расширении его действия на регулярные пассажирские автобусные перевозки, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Европейский уровень услуг для украинцев в сфере автобусных перевозок. Только что в Брюсселе министр инфраструктуры Владислав Криклий от имени правительства подписал протокол к Соглашению Interbus, который расширяет его действие на регулярные пассажирские автобусные перевозки", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале в четверг.

По его словам, расширение соглашения, в частности, будет способствовать развитию международных регулярных и специальных регулярных перевозок пассажиров с ЕС и со странами-членами Соглашения Interbus, что положительно повлияет на развитие туризма.

"Украинцы, в свою очередь, будут получать от национальных перевозчиков улучшения услуг благодаря внедрению европейских практик и требований", - добавил премьер.

 

Теги: #соглашение #interbus
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:43 11.02.2021
Украина ожидает от заседания Совета ассоциации Украина-ЕС начала диалога по обновлению торговой части Соглашения – Жовква

Украина ожидает от заседания Совета ассоциации Украина-ЕС начала диалога по обновлению торговой части Соглашения – Жовква

05:26 03.02.2021
Венедиктова подписала соглашение о продолжении сотрудничества между Офисом генпрокурора Украины и Базельским институтом управления

Венедиктова подписала соглашение о продолжении сотрудничества между Офисом генпрокурора Украины и Базельским институтом управления

00:31 21.01.2021
Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату

Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату

16:41 19.01.2021
ШУ "Покровское" выплатит $0,5 млрд по мировому соглашению о долге на сумму $1,5 млрд

ШУ "Покровское" выплатит $0,5 млрд по мировому соглашению о долге на сумму $1,5 млрд

04:57 08.01.2021
Минюст США: Boeing выплатит $2,5 млрд для урегулирования обвинений в мошенничестве

Минюст США: Boeing выплатит $2,5 млрд для урегулирования обвинений в мошенничестве

18:28 30.12.2020
Джонсон подписал соглашение об отношениях Великобритании и ЕС после Brexit

Джонсон подписал соглашение об отношениях Великобритании и ЕС после Brexit

18:37 29.12.2020
Совет ЕС разрешил подписать и утвердил временное применение соглашения с Великобританией

Совет ЕС разрешил подписать и утвердил временное применение соглашения с Великобританией

15:35 25.12.2020
Государства ЕС проинформируют Европарламент о временном применении соглашения с Великобританией

Государства ЕС проинформируют Европарламент о временном применении соглашения с Великобританией

19:33 24.12.2020
Соглашение с Великобританией готово для рассмотрения Советом ЕС и Европарламентом - Барнье

Соглашение с Великобританией готово для рассмотрения Советом ЕС и Европарламентом - Барнье

15:08 23.12.2020
Правительство Украины предлагает выйти из Соглашения СНГ в области защиты прав потребителей

Правительство Украины предлагает выйти из Соглашения СНГ в области защиты прав потребителей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киевсовет обратится к президенту, Раде и Кабмину о недопустимости повышения тарифов на жилкомуслуги

Выпуск "зеленых" облигаций для расчетов с ВИЭ может составить до 24 млрд грн – глава Минэнерго

ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков по итогам 2020 года, Укрэксимбанк – убыточных

Минфин Украины не рассматривает вариантов без поддержки МВФ в 2021 году

"Кернел" запросил у АМКУ разрешение на покупку "Каскадагро" и еще 12-ти агрокомпаний Хомутынника

ПОСЛЕДНЕЕ

Фракция "Слуга народа" 15 февраля может вновь предложить Витренко на пост главы Минэнерго

"Укравтодор" внедряет систему для автоматизации приоритизации ремонта и строительства дорог

"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020 незначительно снизил реализацию в Украине из-за коронавируса

Сын основателя ArcelorMittal Адитья Миттал назначен новым CEO компании

ЕБА призвала провести качественную реформу правоохранительных органов в 2021 году

Киевсовет обратится к президенту, Раде и Кабмину о недопустимости повышения тарифов на жилкомуслуги

"Укрзализныця" в январе увеличила перевозку пассажиров на 33,1%

Выпуск "зеленых" облигаций для расчетов с ВИЭ может составить до 24 млрд грн – глава Минэнерго

ЕК напоминает, что в случае реализации "Северный поток-2" должен соответствовать европейскому законодательству

АМКУ начал рассмотрение дела об опосредованном приобретении "Метинвестом" ДМК корпорации "ИСД"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА