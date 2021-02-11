Украина договорилась о расширении действия соглашения Interbus на регулярные пассажирские автобусные перевозки

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подписал протокол к Соглашению Interbus о расширении его действия на регулярные пассажирские автобусные перевозки, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Европейский уровень услуг для украинцев в сфере автобусных перевозок. Только что в Брюсселе министр инфраструктуры Владислав Криклий от имени правительства подписал протокол к Соглашению Interbus, который расширяет его действие на регулярные пассажирские автобусные перевозки", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале в четверг.

По его словам, расширение соглашения, в частности, будет способствовать развитию международных регулярных и специальных регулярных перевозок пассажиров с ЕС и со странами-членами Соглашения Interbus, что положительно повлияет на развитие туризма.

"Украинцы, в свою очередь, будут получать от национальных перевозчиков улучшения услуг благодаря внедрению европейских практик и требований", - добавил премьер.