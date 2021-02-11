ЕБА призвала провести качественную реформу правоохранительных органов в 2021 году

Бизнес ожидает реформирования правоохранительных органов, однако последняя редакция закона о Бюро экономической безопасности (БЭБ) и принятый в первом чтении законопроект о реформе Службы безопасности (СБУ) вызывают сомнения в качестве таких реформ, указала Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) в релизе в четверг.

"Следует отметить: к сожалению, в настоящее время проблема взаимодействия с правоохранительными органами касается не только микро- и малого бизнеса, предпринимателей, работающих в регионах, но и крупных международных компаний и стратегических инвесторов", - говорится в релизе.

"Особенно актуально сейчас вопрос реформирования возникает в контексте создания БЭБ. И хотя финальной версии документа сообщество еще не видело, предпоследний вариант законопроекта бизнес воспринимал настороженно", - подчеркивает ассоциация.

Эксперты ЕБА опасаются, что вместо нового аналитического органа появится структура с новым названием, но со старыми методами и даже с теми же людьми.

"Помимо этого, параллельно получила старт реформа СБУ путем принятия в первом чтении Верховной Радой законопроекта №3196-д. Так, законопроектом должны ликвидировать в СБУ антикоррупционный и экономический подразделения, частично демилитаризовать службу и так далее, однако существуют опасения, что ликвидированные управления СБУ будут реинкарнированы в виде других функциональных подразделений, которые будут осуществлять контрразведывательное обеспечение в контексте экономического потенциала, иными словами, вероятно, продолжать оказывать давление на бизнес. И в целом - к документу есть немало вопросов относительно обновленных полномочий службы", - указывает ассоциация.

ЕБА обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю, главе МВД Арсену Авакову с просьбой уделить должное внимание реформированию правоохранительной системы в 2021 году и призвала не допускать ситуации, когда правоохранительные органы кошмарят бизнес.