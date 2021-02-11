Киевсовет обратится к президенту, Раде и Кабмину о недопустимости повышения тарифов на жилкомуслуги

Киевский городской совет поддержал решение об обращении к президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров с требованием снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

За соответствующее решение проголосовал 61 депутат на пленарном заседании в четверг.

"Депутаты Киевского городского совета выражают категорический протест против повышения с 1 января 2021 года цен на природный газ и электроэнергию, тарифов на водоснабжение и водоотвод и распределение (доставку) природного газа для газораспределительных компаний", – указано в обращении Киевсовета.

Кроме того, депутаты требуют от госвласти принять меры для снижения тарифов на природный газ до летних цен, что позволит снизить стоимость отопления и электроэнергии, а также усилить меры соцзащиты населения и не допустить дальнейшего повышения тарифов на электроэнергию.

В то же время, депутаты не поддержали другое решение об обращении к президенту, парламенту, Кабмину и Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Согласно ему, в частности, предлагается внести законодательные изменения в части предоставления органам местного самоуправления самостоятельно регулировать тарифы на электроэнергию и жилкомуслуги. За такое решение проголосовало лишь 37 депутатов.