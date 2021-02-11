Экономика

14:08 11.02.2021

Европарламент считает украинский рынок э/э неконкурентоспособным по стандартам ЕС

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Европарламент считает украинский рынок э/э неконкурентоспособным по стандартам ЕС

Европейский парламент считает украинский электроэнергетический рынок неконкурентоспособным по стандартам ЕС, говорится в резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации.

Согласно обнародованному на сайте Европарламента документу, Украине настоятельно рекомендуется завершить реформу начавшего свою работу в июле 2019 года нового рынка, повысить уровень соблюдения законодательства ЕС, прежде всего за счет усиления независимости НЭК "Укрэнерго" и отказа от перекрестного субсидирования.

Кроме того, ЕС призывал Украину продолжить модернизацию имеющихся электростанций, чтобы они соответствовали строгим европейским стандартам охраны окружающей среды и безопасности.

Теги: #электроэнергия #украина #европарламент
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