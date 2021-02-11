ЕП обеспокоен ростом количества госпредприятий в Украине и проволочками с приватизацией

Европейский парламент в резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации отметил промедление с приватизацией государственных предприятий и выразил обеспокоенность увеличением их числа.

Доклад, утвержденный 526 депутатами, обнародован на официальном сайте Европарламента.

Помимо указанного, парламентарии "настоятельно призывают Украину бороться с повсеместным кумовством и коррупцией, которые продолжают существовать в ее секторе здравоохранения, и особенно в Министерстве здравоохранения". Резолюция призывает эффективно расследовать любые коррупционные действия, "в частности попытки закупить медицинское оборудование по непропорционально высокой цене посреди пандемии".

Документ также призывает Украину соблюдать будущие решения Арбитражной комиссии относительно моратория на экспорт необработанной древесины и бороться с теневой занятостью, объем которой достигает значительных размеров.