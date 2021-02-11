Экономика

13:43 11.02.2021

Украина ожидает от заседания Совета ассоциации Украина-ЕС начала диалога по обновлению торговой части Соглашения – Жовква

2 мин читать
Украина ожидает от заседания Совета ассоциации Украина-ЕС начала диалога по обновлению торговой части Соглашения – Жовква

Украинская сторона ожидает, что очередное заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится на четверг в Брюсселе, положит начало диалогу по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в четверг, об этом Жовква написал в своей колонке на сайте "Новое время". "Сегодня состоится очередное заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, которое станет точкой отсчета для реализации практических договоренностей, достигнутых президентом Зеленским с лидерами ЕС. Ожидаем официального начала диалога по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации и процесса совместной оценки достижений целей Соглашения об ассоциации", - написал он.

По мнению замруководителя Офиса президента, успешный саммит Украина-ЕС, который состоялся в октябре 2020 года, открыл путь к конкретному прогресса в отношениях, прежде всего в сфере интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза. В свою очередь, заседание Совета ассоциации Украина-ЕС в четверг даст старт реализации практических договоренностей, достигнутых президентом Украины Владимиром Зеленским с лидерами Евросоюза, в частности по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации и привлечения к реализации Зеленого курса ЕС.

По его словам, в этом году ожидается подписание соглашения о Совместном авиационном пространстве и сдвиги в вопросе заключения "промышленного безвиза" с ЕС. "Это позволит сделать выход производителей украинской промышленной продукции на рынок ЕС проще и дешевле", - написал Жовква.

Кроме того, Украина первой из стран вне Евросоюза присоединится к реализации Зеленого курса ЕС, что будет означать тесную координацию политик для противодействия климатическим изменениям, отметил замруководителя Офиса президента

"Украина - надежный партнер ЕС в регионе. Неоднократно это подтверждала, среди прочего, своими практическими действиями. Поэтому готова стать активным участником процессов определения будущего Европы. Надеемся, что нас услышат", - резюмировал Жовква.

Теги: #соглашение #ес #опу #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:29 11.02.2021
ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на EUR40 млн для 6 стран Восточного партнерства

ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на EUR40 млн для 6 стран Восточного партнерства

14:08 11.02.2021
Европарламент считает украинский рынок э/э неконкурентоспособным по стандартам ЕС

Европарламент считает украинский рынок э/э неконкурентоспособным по стандартам ЕС

13:50 11.02.2021
ЕП обеспокоен ростом количества госпредприятий в Украине и проволочками с приватизацией

ЕП обеспокоен ростом количества госпредприятий в Украине и проволочками с приватизацией

12:20 11.02.2021
Посол ЕС: Реформа судебной системы в Украине давно назрела

Посол ЕС: Реформа судебной системы в Украине давно назрела

10:36 11.02.2021
Украина передала Грузии ноту в связи с задержанием одесских яхтсменов

Украина передала Грузии ноту в связи с задержанием одесских яхтсменов

10:34 11.02.2021
Европарламент призывает к деолигархизации Украины

Европарламент призывает к деолигархизации Украины

10:29 11.02.2021
Европарламент призывает Киев восстановить полноценные институции для борьбы с коррупцией

Европарламент призывает Киев восстановить полноценные институции для борьбы с коррупцией

10:15 11.02.2021
В Европарламенте призывают разработать механизм мониторинга реализации реформ в Украине

В Европарламенте призывают разработать механизм мониторинга реализации реформ в Украине

10:13 11.02.2021
Европарламент высказывается за дальнейшее усовершенствование избирательного законодательства в Украине

Европарламент высказывается за дальнейшее усовершенствование избирательного законодательства в Украине

08:35 11.02.2021
В Украине за сутки 5 039 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6 568 человек – Степанов

В Украине за сутки 5 039 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6 568 человек – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков по итогам 2020 года, Укрэксимбанк – убыточных

Минфин Украины не рассматривает вариантов без поддержки МВФ в 2021 году

"Кернел" запросил у АМКУ разрешение на покупку "Каскадагро" и еще 12-ти агрокомпаний Хомутынника

ДТЭК увеличит импорт угля в феврале до 450 тыс. тонн за счет импорта из Польши и Казахстана - гендиректор

Стоимость тепла возросла в январе для киевлян из-за холодов и роста потребления теплоэнергии - власти

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ начал рассмотрение дела об опосредованном приобретении "Метинвестом" ДМК корпорации "ИСД"

В Киеве и области в 2020 введено в эксплуатацию более 37 тыс. квартир – исследование

ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков по итогам 2020 года, Укрэксимбанк – убыточных

Стратегический план развития "ГарПока" на 2021-2024 предусматривает увеличение объемов производства "зеленой" э/э

Ощадбанк и Укрэксимбанк в ноябре-декабре выделили почти 900 млн грн кредитов шести городам

Немецкий ритейлер New Yorker откроет магазин в ТРЦ Nikolsky в Харькове

"Интерпайп" вновь назначил гендиректором Храйбе из-за ухода экс-гендиректора АМКР из компании

МВФ предлагает установить цель дефицита госбюджета в 2022г в 3,5% ВВП - Минфин

ФГИ планирует наладить выдачу электронных справок о стоимости недвижимости во II квартале

Для привлечения на украинский рынок международных девелоперов необходима реформа судебной системы – мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА