Украина ожидает от заседания Совета ассоциации Украина-ЕС начала диалога по обновлению торговой части Соглашения – Жовква

Украинская сторона ожидает, что очередное заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится на четверг в Брюсселе, положит начало диалогу по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в четверг, об этом Жовква написал в своей колонке на сайте "Новое время". "Сегодня состоится очередное заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, которое станет точкой отсчета для реализации практических договоренностей, достигнутых президентом Зеленским с лидерами ЕС. Ожидаем официального начала диалога по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации и процесса совместной оценки достижений целей Соглашения об ассоциации", - написал он.

По мнению замруководителя Офиса президента, успешный саммит Украина-ЕС, который состоялся в октябре 2020 года, открыл путь к конкретному прогресса в отношениях, прежде всего в сфере интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза. В свою очередь, заседание Совета ассоциации Украина-ЕС в четверг даст старт реализации практических договоренностей, достигнутых президентом Украины Владимиром Зеленским с лидерами Евросоюза, в частности по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации и привлечения к реализации Зеленого курса ЕС.

По его словам, в этом году ожидается подписание соглашения о Совместном авиационном пространстве и сдвиги в вопросе заключения "промышленного безвиза" с ЕС. "Это позволит сделать выход производителей украинской промышленной продукции на рынок ЕС проще и дешевле", - написал Жовква.

Кроме того, Украина первой из стран вне Евросоюза присоединится к реализации Зеленого курса ЕС, что будет означать тесную координацию политик для противодействия климатическим изменениям, отметил замруководителя Офиса президента

"Украина - надежный партнер ЕС в регионе. Неоднократно это подтверждала, среди прочего, своими практическими действиями. Поэтому готова стать активным участником процессов определения будущего Европы. Надеемся, что нас услышат", - резюмировал Жовква.