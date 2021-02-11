Экономика

13:27 11.02.2021

ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков по итогам 2020 года, Укрэксимбанк – убыточных

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ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков по итогам 2020 года, Укрэксимбанк – убыточных

Государственный ПриватБанк возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков по итогам 2020 года, задекларировав 25,306 млрд грн чистой прибыли, при этом наибольший убыток в прошлом году зафиксировал Укрэксимбанк – 5,594 млрд грн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), вторую позицию в списке наиболее прибыльных банков занял Райффайзен банк Аваль (4,075 млрд грн), третью – Ощадбанк (2,832 млрд грн). На четвертой позиции по итогам 2020 года находится ПУМБ (2,634 млрд грн), на пятой – ОТП Банк (1,734 млрд грн).

По данным центробанка, по убытку второе место занял банк Проминвестбанк (ПИБ, 451,516 млн грн), третье – Правэкс Банк (184,17 млн грн), четвертое – БТА Банк (98,869 млн грн) и пятое – Юнекс Банк (36,609 млн грн).

Прибыльными в этот период были 65 из 73 работающих в Украине банков.

Согласно статистике Нацбанка, по размеру общих активов первое место в рейтинге по итогам 2020 года сохранил ПриватБанк (568,244 млрд грн), второе – Ощадбанк (268,752 млрд грн), третье – Укрэксимбанк (246,877 млрд грн), четвертое – Укргазбанк (151,403 млрд грн) и пятое – Райффайзен банк Аваль (113,628 млрд грн).

Теги: #банки #убытки #рейтинг #прибыль
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