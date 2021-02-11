Ощадбанк и Укрэксимбанк в ноябре-декабре выделили почти 900 млн грн кредитов шести городам

Государственный Ощадбанк 10 ноября предоставил трехлетний кредит Одессе на 500 млн грн под плавающую ставку "учетная НБУ +5%" годовых, говорится в информации Министерства финансов, которое согласовывает такие кредиты.

Согласно ей, Ощадбанк в ноябре также выделил пятилетний кредит Броварам (Киевская область) на 160 млн грн под ставку "учетная НБУ +6%".

Помимо того, государственный Укрэксимбанк в декабре выделил под такую же ставку и на такой же срок Мелитополю (Запорожская обл.) 50 млн грн и Кропивницкому 70 млн грн.

По данным Минфина, Укрэксимбанк в конце года также предоставил двухлетний кредит Мукачевской ОТГ (Закарпатская обл.) на 93 млн грн под ставку "учетная НБУ +6%" и 18,1 млн грн Доброполью (Донецкая обл.) под ставку "учетная НБУ +8%".

Как сообщалось, Нацбанк последние месяцы удерживает учетную ставку на уровне 6%.