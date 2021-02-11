Экономика

12:27 11.02.2021

Немецкий ритейлер New Yorker откроет магазин в ТРЦ Nikolsky в Харькове

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Немецкий ритейлер New Yorker откроет магазин в ТРЦ Nikolsky в Харькове

Консалтинговая компания Retail&Development Advisor (RDA) выступила брокером при подписании договора аренды торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Nikolsky в Харькове с немецким брендом молодежной одежды New Yorker, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" СЕО RDA Таисия Литовченко.

"Мы рады, что пул арендаторов в харьковском ТРЦ Nikolsky пополнился известным международным ритейлером. Уверены, что магазин New Yorker расширит ассортимент товаров в ТРЦ и привлечет дополнительный поток посетителей", – отметила Литовченко.

По ее словам, общая площадь магазина составит 1549 кв.м.

New Yorker – немецкий бренд. Большая часть ассортимента отведена под молодежную спортивную и повседневную одежду, а также нижнее белье и аксессуары.

Сеть New Yorker развивается в Украине с 2011 года.

По данным сайта компании, по состоянию на 11 января 2021 года сеть насчитывает 11 магазинов в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Кривом Роге и Сумах. На международном рынке New Yorker представлен более чем 1,1 тыс. магазинов в 46 странах мира.

ТРЦ Nikolsky расположен в центре Харькова, на ул. Пушкинская, 2. Общая площадь торгового центра составляет 106 тыс. кв. м, торговая – 53 тыс. кв. м. Паркинг рассчитан на 700 машиномест.

В торговом центре Nikolsky уже подписаны договора аренды с представителями группы Inditex, Argo, MD Fashion, MTI, "Сильпо", Multiplex, Sport Life и др.

Открытие ТРЦ Nikolsky запланировано на весну 2021 года. Девелопер проекта – Budhouse Group.

Теги: #new_yorker #харьков
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