Экономика

11:44 11.02.2021

МВФ предлагает установить цель дефицита госбюджета в 2022г в 3,5% ВВП - Минфин

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МВФ предлагает установить цель дефицита госбюджета в 2022г в 3,5% ВВП - Минфин

Международный валютный фонд (МВФ) предлагает Министерству финансов придерживаться дефицита госбюджета в 2022 году на уровне 3,5% ВВП, сообщил глава Минфина Сергей Марченко.

"Сейчас мы обсуждали больше консолидацию госбюджета-2022 в части рамок уменьшенного дефицита. Мы ставили цель — ориентировочно 4-4,5% ВВП дефицита госбюджета на 2022 год. У МВФ индикатор - 3,5%", - сказал Марченко в интервью изданию "Корреспондент".

Как напомнил министр, госбюджет в 2020 году был сведен с дефицитом 5,3% ВВП, а в текущем году этот показатель ожидается на уровне 5,5%.

Теги: #дефицит #мвф
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