Экономика

11:54 11.02.2021

"Интерпайп" вновь назначил гендиректором Храйбе из-за ухода экс-гендиректора АМКР из компании

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"Интерпайп" вновь назначил гендиректором Храйбе из-за ухода экс-гендиректора АМКР из компании

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" (Днепр) вновь назначила своим генеральным директором Фади Храйбе, возглавлявшего группу с 2016 года по 31 декабря 2020 года.

Согласно пресс-релизу компании в четверг, Храйбе вновь назначен гендиректором с 10 февраля 2021 года, он будет совмещать эту должность с позицией председателя Совета директоров компании.

В свою очередь Артем Поляков, который с 1 января 2021 года занимал должность генерального директора, покинул компанию по личным причинам.

Кроме того, Денис Морозов назначен первым заместителем генерального директора "Интерпайпа", ответственного за операционный блок вопросов.

Сергей Кузьменко назначен директором по экономике и финансам компании.

Как сообщалось, в середине декабря прошлого года "Интерпайп" назначил своим руководителем бывшего гендиректора ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР), а также экс-вице-президента группы ArcelorMittal Артема Полякова. В свою очередь действовавший на тот момент гендиректор "Интерпайпа" Фади Храйбе, возглавлявший группу с 2016 года, возглавил совет директоров компании.

Фади Храйбе приступил к исполнению обязанностей гендиректора "Интерпайпа" 1 ноября 2016 года. До этого он занимал должности старшего вице-президента в компании Argo Investment, гендиректора судостроительной компании Nordic Yards (2015-2016 гг.) и работал в The Boston Consulting Group.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

 

Теги: #интерпайп #кадры
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