Экономика

10:46 11.02.2021

ФГИ планирует наладить выдачу электронных справок о стоимости недвижимости во II квартале

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ФГИ планирует наладить выдачу электронных справок о стоимости недвижимости во II квартале

Фонд госимущества Украины (ФГИ) планирует запустить модуль автоматической справки о стоимости недвижимости в составе Единой базы данных оценки во втором квартале 2021 года, сообщается на сайте ФГИ в среду.

Согласно пресс-релизу, запуск модуля стал возможным благодаря содействию международных доноров. Ранее его введение планировалось на 1 июля 2020 года, однако было перенесено из-за недостатка госфинансирования.

По данным Фонда, несмотря на откладывание запуска услуги автоматической справки, налоговые поступления в госбюджет от операций с недвижимостью по итогам 2020 года составили 2,8 млрд грн против 2,6 млрд грн в предыдущем году.

В целом, благодаря ликвидации посредников в системе оценки, в минувшем году украинцы сэкономили 800 млн грн, подсчитали в ФГИ.

Как сообщалось, в апреле-2020 ФГИ просил отсрочить запуск модуля электронного определения оценочной стоимости на осень-2020. Как сообщалось со ссылкой на главу Фонда Дмитрия Сенниченко, после сокращения госфинансирования ФГИ удалось заручиться поддержкой международных доноров и разработать техническое задание.

Как сообщалось, закон обязал ФГИ с 1 июля 2020 года обеспечить в составе Единой базы данных отчетов об оценке функционирование модуля электронного определения оценочной стоимости, сервиса услуги электронного определения оценочной стоимости и автоматического формирования электронных справок об оценочной стоимости объекта недвижимости. Помимо того, к этому же сроку Фонд должен обеспечить передачу государству прав интеллектуальной собственности на Единую базу данных отчетов об оценке.

Теги: #недвижимость #фги #справка
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