Климатическая политика Украины будет главным экономическим приоритетом в 2021г. - торгпред

Климатическая политика будет главным экономическим приоритетом в 2021 году, сообщил замминистра экономики - торговый представитель Тарас Качка.

"Самый большой экономический приоритет в этом году все же - климатическая политика. От того, как она сформируется, будет зависеть успех нашего с ЕС сотрудничества на десятилетия", - написал Качка в Facebook в среду.

Он отметил, что речь идет, в том числе, и о вопросе зеленых тарифов.

"Это также вопрос зеленых тарифов. Как бы не завершился вопрос выплат инвесторам по "зеленому" тарифу, оно будет стоить украинской экономики миллиарды долларов США в следующем десятилетии. Это вполне конкретный взнос Украины в зеленую трансформацию", - указал торгпред.