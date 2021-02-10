Экономика

19:02 10.02.2021

Климатическая политика Украины будет главным экономическим приоритетом в 2021г. - торгпред

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Климатическая политика Украины будет главным экономическим приоритетом в 2021г. - торгпред

Климатическая политика будет главным экономическим приоритетом в 2021 году, сообщил замминистра экономики - торговый представитель Тарас Качка.

"Самый большой экономический приоритет в этом году все же - климатическая политика. От того, как она сформируется, будет зависеть успех нашего с ЕС сотрудничества на десятилетия", - написал Качка в Facebook в среду.

Он отметил, что речь идет, в том числе, и о вопросе зеленых тарифов.

"Это также вопрос зеленых тарифов. Как бы не завершился вопрос выплат инвесторам по "зеленому" тарифу, оно будет стоить украинской экономики миллиарды долларов США в следующем десятилетии. Это вполне конкретный взнос Украины в зеленую трансформацию", - указал торгпред.

Теги: #климат #торговля #украина
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