Экономика

18:55 10.02.2021

ГАСИ: Сгоревший в Первомайске ТЦ "Эпицентр" не был введен в эксплуатацию

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ГАСИ: Сгоревший в Первомайске ТЦ "Эпицентр" не был введен в эксплуатацию

Сгоревший в Первомайске ТЦ "Эпицентр" не получил сертификат о вводе в эксплуатацию из-за подачи неполного пакета документов, сообщила Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ).

"ГАСИ с полной ответственностью заявляет, что данный "Эпицентр" не введен в эксплуатацию, и обвинения в адрес инспекции и ее должностных лиц в ненадлежащем выполнении возложенных на нее обязательств являются неправдивыми и безосновательными", – сообщается на сайте инспекции.

По ее данным, в январе 2021 года ООО "Эпицентр-К" подал в реестр заявление и акт готовности ТЦ к эксплуатации. Однако при осмотре инспектором ГАСИ объекта и документации, обнаружены недостоверные данные и отсутствие необходимых документов (проекта выполнения работ, проекта организации строительства, журнала авторского надзора, техпаспорта и др.).

"Указанные обстоятельства являются основанием для отказа в выдаче сертификата готовности объекта к эксплуатации в соответствии с п.27 Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного постановлением правительства", – указывает ведомство.

Кроме того, как сообщил ГАСИ, в декабре-2020-январе-2021 года инспекция приняла решение о вводе в эксплуатацию двух торговых центров "Эпицентр".

Как сообщалось, пожар в помещении торгового центра "Эпицентр" в Первомайске возник днем 2 февраля. Позже правоохранители задержали мужчину, который совершил поджог торгового центра.

"Эпицентр К" заявил о планах отстроить сгоревший ТЦ в течение года, тем временем перевести работников в ближайшие торговые центры сети.

Как сообщалось, украинские застройщики отмечали массовые отказы ГАСИ в выдаче разрешительных документов и сертификатов с начала реформы архстройконтроля в марте 2020 года.

Теги: #недвижимость #гаси #эпицентр
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