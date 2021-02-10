"Интерпайп" намерен запустить дополнительный цех по выпуску ж/д колес во II половине-2021

Украинская промышленная компания "Интерпайп" намерена в соответствии с ранее намеченными планами ввести в эксплуатацию новый дополнительный цех по производству колесных пар во второй половине текущего года, сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

"Запуск дополнительного цеха по выпуску колесных пар запланирован во втором полугодии текущего года. Сейчас на площадке производится монтаж оборудования, т.е., можно сказать, что реализация проекта находится "в разгаре", - констатировал собеседник агентства.

По его словам, все проекты компания финансирует из собственных средств.

"При этом, как мы сообщали, в прошлом году привлекли кредит в Укргазбанке на EUR45 млн (пятилетний кредит на EUR37 млн и возобновляемая кредитная линия на EUR7 млн на три года - ИФ), который мы использовали на погашение долга. На сегодня у компании нет долга перед кредиторами", - подчеркнул финдиректор.

Он также сообщил, что компания продолжает рассматривать различные инструменты для привлечения средств.

"Сегодня, в частности, мы разрабатываем финансовую стратегию компании, которая даст ответы на вопрос: откуда мы будем привлекать деньги. Сегодня мы прорабатываем разные сценарии, но приоритетный вариант пока не выбрали", - сказал Морозов.

При этом топ-менеджер отметил, что в настоящее время украинский и внешние рынки заимствования практически сравнялись по словиям.

"Я не вижу разницы, привлекать ли деньги на внутреннем финансовом рынке или за рубежом. Если финансовые условия хорошие, справедливая рыночная процентная ставка, нормальные условия, то почему бы их не привлекать в Украине? Если есть хорошие условия в Европе, то почему бы не взять там кредит? Поэтому мы в этом случае не разделяем Украину и зарубежье, для нас это не имеет значения. Мы готовы работать с любыми кредиторами", - подчеркнул финдиректор, уточнив, что сегодня ставки в Украине находятся практически на том же уровне, как на Западе, например, в Европе. "Близки, по крайней мере, по кредитам".

Как сообщалось, в конце января-2021 "Интерпайп" сообщил о досрочном полном выкупе евробондов со сроком погашения в 2024 году на общую сумму $309 млн 192,058 тыс., полностью выполнив свои обязательства, взятые при проведении реструктуризации задолженности в октябре 2019 года.

В октябре 2019 года "Интерпайп" объявил о реструктуризации своей задолженности, которая была оформлена новым выпуском еврооблигаций-2024 и банковские кредиты на общую сумму $400 млн.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.