Экономика

17:24 10.02.2021

Бизнес и "УЗ" договорились совместно внедрять необходимые для развития ж/д отрасли инициативы

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Бизнес и "УЗ" договорились совместно внедрять необходимые для развития ж/д отрасли инициативы

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) и АО "Укрзализныця" (УЗ) договорились совместными усилиями внедрять необходимые инициативы для развития железнодорожной отрасли и экономики государства в целом.

Соответствующие договоренности достигнуты в ходе встречи главы правления УЗ Владимира Жмака с представителями ЕБА в среду, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что участники встречи определили основные проблемы, которые нуждаются совместных действий EBA и УЗ. Среди них - чрезмерное налоговое бремя, в частности уплата крупной суммы налога на землю и акциза на дизельное топливо, перекрестное финансирование убытков от пассажирских перевозок за счет грузовых.

При этом одной из основных тем встречи, акцентирует УЗ, стал ее анбандлинг и выделение функциональных бизнес-вертикалей. Бизнесу был представлен перечень инициатив относительно привлечения дополнительного финансирования для каждой из них.

Так, в компании сообщили, что в разрезе инфраструктурной составляющей видится возможность привлечения дополнительных средств за счет сокращения расходов за счет использования электротяги и уменьшения количества дизельных локомотивов; реализацию инфраструктурных проектов с привлечением работников "Укрзализныци"; обеспечение безопасности движения; увеличение пропускной способности и производительности работы локомотивов за счет уменьшения количества скоростных ограничений. Ожидается, что этому будут способствовать запланированные на 2021 год объемы ремонта и реконструкции путей.

Вертикаль грузовых перевозок, считают в "Укрзализныци", имеет потенциал к привлечению дополнительного финансирования в 2021 году благодаря строительству и ремонту вагонов, обновлению локомотивов, запланированному внедрению единого логистического коэффициента, долгосрочным контрактам с гарантированным использованием вагонов компании, концессии грузовых терминалов.

В разрезе пассажирских перевозок, по мнению УЗ, является необходимым урегулирование на законодательном уровне общественно важных перевозок всеми видами транспорта, "поскольку на сегодня отсутствуют действенные механизмы компенсации, в том числе за убыточные пригородные перевозки". Так, в компании считают, что одним из вариантов решения проблемы могла бы стать эффективная модель для осуществления пригородных перевозок, которая будет включать самостоятельное владение и управление местными органами исполнительной власти подвижным составом, депо и т. п.

Помимо этого, в УЗ одним из приоритетов в привлечении финансирования назвали сокращение расходов благодаря предотвращению коррупции и повышению прозрачности, оптимизации непрофильных активов, сокращению админперсонала, снижению налоговой нагрузки.

Кроме этого, предлагается создать целевой государственный фонд развития ж/д транспорта, основой наполнения которого стала бы часть средств, выплачиваемых как акциз на топливо.

"Представители Европейской бизнес ассоциации, помимо прочего, одобрили представленные планы "Укрзализныци" по улучшению условий железнодорожных перевозок, среди которых - выход на суточную нагрузку в 1 млн тонн, загрузка собственных производственных мощностей, увеличение доли рынка перевозок в вагонах компании с 19% до 35%, увеличение объемов пассажирских перевозок, доходов от дополнительных услуг и улучшение сервиса", - говорится в сообщении.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что железнодорожный фонд может стать источником платежей за эксплуатационную готовность для осуществления концессии вокзалов и других инфраструктурных проектов, а также поможет ускорить процесс обновления пассажирского подвижного состава АО "Укрзализныця".

Теги: #укрзализныця #бизнес
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