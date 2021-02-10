Заполняемость арендаторами ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве на февраль составляет 50% – Colliers

Заполняемость арендаторами торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Blockbuster Mall в Киеве на февраль 2021 года составляет 50%, к лету планируется увеличить этот показатель до 70%, сообщила компания Colliers International (Украина).

"По состоянию на декабрь 2020 года заполняемость объекта составляла 36%. На замедление роста показателя повлияли стремительное распространение пандемии и введение локдауна в январе текущего года. После снятия жестких карантинных ограничений ритейлеры продолжили ремонтные работы, согласно запланированным темпам", – цитируется в пресс-релизе руководитель ритейл-проектов Colliers International (Украина) Игорь Заболоцкий.

По его словам, на сегодня в ТРЦ функционируют 50% магазинов, а до конца весны планируется увеличить этот показатель до 70%.

В декабре-январе-2021 в Blockbuster Mall магазины открыли бренды The Athlete’s Foot, Sportmaster, O’stin, LC Waikiki, а также IKEA.

Общая площадь первой очереди ТРЦ Blockbuster составляет 200 тыс. кв. м, арендная – 100 тыс. кв. м. После запуска второй очереди его арендная площадь составит около 160 тыс. кв. м. Объект расположен на просп.Степана Бандеры, 36 в Оболонском районе Киева, на перекрестке с суммарным трафиком более 200 тыс. чел. Открытие якорного арендатора ТРЦ – супермаркета "Сильпо" площадью более 8 тыс. кв. м – состоялось 20 ноября 2019 года.