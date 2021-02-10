Экономика

15:41 10.02.2021

Экс-глава правления одного из коммерческих банков подозревается в растрате 22 млн грн вкладчиков

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Экс-глава правления одного из коммерческих банков подозревается в растрате 22 млн грн вкладчиков

По материалам Службы безопасности Украины уведомлен о подозрении бывший глава правления одного из коммерческих банков в растрате миллионов гривень вкладчиков.

"Оперативники спецслужбы установили, что один из топ-менеджеров банка разработал противоправную схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Злоумышленник потратил деньги из резервного фонда, незаконно переводя их на счета двух связанных с банком компаний", - сообщает пресс-центр СБУ в среду.

Задокументировано, что действия фигуранта нанесли вкладчикам банка убытки более чем на 22 млн грн.

По месту жительства экс-глава правления уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #банк #сбу #растрата
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