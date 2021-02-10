Экономика

14:57 10.02.2021

Клиенты ПриватБанка в 2020 оформили в 3,7 раза больше е-лимитов для перевода средств за границу

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Клиенты ПриватБанка в 2020 оформили в 3,7 раза больше е-лимитов для перевода средств за границу

Украинцы в 2020 году оформили 26,7 тыс. е-лимитов для перевода средств за границу через государственный ПриватБанк (Киев), что в 3,7 больше аналогичного показателя в 2019 году (7,2 тыс. грн), сообщила пресс-служба финучреждения в среду.

Согласно релизу, общая сумма оформленных через ПриватБанк лимитов в 2020 составила в эквиваленте $137,6 млн, а в среднем украинцы за год инвестировали за рубеж не более $5 тыс.

Указывается, что в отличие от 2019 года, когда е-лимиты преимущественно оформлялись для размещения средств на зарубежных счетах, в 2020-м украинцы чаще всего оформляли разрешения на вывоз валюты для покупки ценных бумаг мировых компаний. В частности, на инвестиции за границу в банке было оформлено 66% (17,66 тыс.) е-лимитов, на размещение средств на зарубежном личном счете – 33% (8,8 тыс.), а на страхование жизни за рубежом – 1% (214).

По данным пресс-службы, для инвестиций в компании США было оформлено 14,6 тыс. е-лимитов, Кипра – 2,87 тыс., Польши – 2 тыс. и Испания – 1,66 тыс. Больше всего инвестированных за границу средств украинцы перечислили в долларах США (70%), также популярны евро (25%) и польский злотый (4,5%), говорится в сообщении. 

В банке добавила, что для инвестиций в зарубежные активы через ПриватБанк, достаточно оформить заявку онлайн в Приват24.

Как сообщалось, 7 февраля 2019 года на валютном рынке Украины было введено более 20 послаблений, в том числе отменены е-лицензии на валютные операции, которые заменила система е-лимитов (EUR2 млн в год для юрлиц, EUR50 тыс. в год для физлиц).

 

Теги: #лимиты #приватбанк
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