Экономика

13:40 10.02.2021

Средняя стоимость отопления в домах со счетчиками в январе составила 33 грн/кв.м - КГГА

2 мин читать
Средняя стоимость отопления в домах со счетчиками в январе составила 33 грн/кв.м - КГГА

В январе в Киеве средневзвешенный тариф на услугу централизованного отопления в домах, оснащенных домовыми приборами учета тепла составил 33 грн / кв. м, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев

В домах, где проведены энергоэффективные мероприятия, цена отопления в январе составила в среднем 23 грн / кв. м. Установка теплового пункта в доме, замена окон и дверей, утепление фасада и другие работы способны уменьшить теплопотребления и расходы на коммунальные услуги на 40-50%, сообщил также Пантелеев на заседании коллегии КГГА.

В столице действует две муниципальные программы софинансирования, по условиям которых город оплачивает 70% стоимости энергоэффективных работ - "70/30" и "Капремонты". Участие в последней могут принять все дома, в том числе и те, где ОСМД или ЖСК не созданы.

"Около 600 домов провели различные виды энергоэффективных работ в рамках программ софинансирования. Эти дома всего за несколько лет сэкономили почти 200 млн грн на отоплении и горячей воде", - сообщил Пантелеев.

Он также проинформировал, что киевляне могут проверить объемы потребления тепла в собственном доме с помощью сайта: https://teplo.org.ua/.

"На сайте отражена информация о отапливаемую площадь дома, наличие домового счетчика, данные о энергоэффективные мероприятия, если они проводились, и температуру наружного воздуха, которая влияет на потребление тепла. Также ресурс позволяет сравнить стоимость тепла в своем доме и в похожем. Мы надеемся, что teplo.org.ua станет для людей не только источником информации о начислениях, но и мотивировать к совместным действиям ради уменьшения энергозатрат и платежей", - сказал заместитель главы КГГА.

Теги: #киев #тепло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:17 10.02.2021
Стоимость тепла возросла в январе для киевлян из-за холодов и роста потребления теплоэнергии - власти

Стоимость тепла возросла в январе для киевлян из-за холодов и роста потребления теплоэнергии - власти

10:34 10.02.2021
На станции Киевского метро "Лукьяновская" с 23 февраля начнется ремонт эскалаторов

На станции Киевского метро "Лукьяновская" с 23 февраля начнется ремонт эскалаторов

02:29 10.02.2021
На дорогах столицы работает 415 единиц спецтехники КК "Киевавтодор"

На дорогах столицы работает 415 единиц спецтехники КК "Киевавтодор"

13:48 09.02.2021
В Киеве в медкабинете детсада произошло возгорание, спасатели эвакуировали 124 ребенка - ГСЧС

В Киеве в медкабинете детсада произошло возгорание, спасатели эвакуировали 124 ребенка - ГСЧС

12:56 09.02.2021
Кличко приветствует подписание Меморандума, который решит проблемы теплопоставок в городах Украины

Кличко приветствует подписание Меморандума, который решит проблемы теплопоставок в городах Украины

10:41 09.02.2021
НБУ в 2023 году откроет образовательный центр при Музее денег

НБУ в 2023 году откроет образовательный центр при Музее денег

09:31 09.02.2021
В Киеве за сутки Covid-19 заболели 243 человека, 11 скончались, 1765 выздоровели – мэр

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 243 человека, 11 скончались, 1765 выздоровели – мэр

06:59 09.02.2021
В Киеве продолжается расчистка дорог от снега

В Киеве продолжается расчистка дорог от снега

03:46 09.02.2021
В Киеве на въездах обустроили пункты обогрева для водителей фур

В Киеве на въездах обустроили пункты обогрева для водителей фур

00:28 09.02.2021
Кличко просит водителей воспользоваться во вторник общественным транспортом вместо автомобилей

Кличко просит водителей воспользоваться во вторник общественным транспортом вместо автомобилей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ДТЭК увеличит импорт угля в феврале до 450 тыс. тонн за счет импорта из Польши и Казахстана - гендиректор

Стоимость тепла возросла в январе для киевлян из-за холодов и роста потребления теплоэнергии - власти

ДТЭК заинтересован в покупке миноритарного госпакета "Одессаоблэнерго" и рассмотрит условия продажи мажоритарных пакетов других компаний

ДТЭК из-за дефицита средств на рынке в 2020 году сократил затраты на основные фонды на 42,4%

Стресс-тестирование в 2021г пройдут 30 банков – НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

ДТЭК намеревается запустить первые пилотные проекты по "зеленому" водороду до конца года

Кабмин за два месяца подготовит первую часть законопроектов по развитию экономики Донбасса - Резников

Задержка "Северного потока 2", уход СПГ и холод дают надежду на восстановление цены газа в Европе - глава Equinor

Цена газа для тепловиков по ПСО в январе увеличится на 20% – "Нафтогаз"

Гройсман сомневается, что Кабмин вовремя проиндексирует пенсии: решения до сих пор нет

Глава ДТЭК оценивает срок завершения реструктуризации долга в 3 месяца

ДТЭК увеличит импорт угля в феврале до 450 тыс. тонн за счет импорта из Польши и Казахстана - гендиректор

ДТЭК заинтересован в покупке миноритарного госпакета "Одессаоблэнерго" и рассмотрит условия продажи мажоритарных пакетов других компаний

ДТЭК из-за дефицита средств на рынке в 2020 году сократил затраты на основные фонды на 42,4%

Heineken получил чистый убыток в 2020 из-за пандемии, планирует сократить 8 тыс. мест

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА