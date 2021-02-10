Средняя стоимость отопления в домах со счетчиками в январе составила 33 грн/кв.м - КГГА

В январе в Киеве средневзвешенный тариф на услугу централизованного отопления в домах, оснащенных домовыми приборами учета тепла составил 33 грн / кв. м, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев

В домах, где проведены энергоэффективные мероприятия, цена отопления в январе составила в среднем 23 грн / кв. м. Установка теплового пункта в доме, замена окон и дверей, утепление фасада и другие работы способны уменьшить теплопотребления и расходы на коммунальные услуги на 40-50%, сообщил также Пантелеев на заседании коллегии КГГА.

В столице действует две муниципальные программы софинансирования, по условиям которых город оплачивает 70% стоимости энергоэффективных работ - "70/30" и "Капремонты". Участие в последней могут принять все дома, в том числе и те, где ОСМД или ЖСК не созданы.

"Около 600 домов провели различные виды энергоэффективных работ в рамках программ софинансирования. Эти дома всего за несколько лет сэкономили почти 200 млн грн на отоплении и горячей воде", - сообщил Пантелеев.

Он также проинформировал, что киевляне могут проверить объемы потребления тепла в собственном доме с помощью сайта: https://teplo.org.ua/.

"На сайте отражена информация о отапливаемую площадь дома, наличие домового счетчика, данные о энергоэффективные мероприятия, если они проводились, и температуру наружного воздуха, которая влияет на потребление тепла. Также ресурс позволяет сравнить стоимость тепла в своем доме и в похожем. Мы надеемся, что teplo.org.ua станет для людей не только источником информации о начислениях, но и мотивировать к совместным действиям ради уменьшения энергозатрат и платежей", - сказал заместитель главы КГГА.