Экономика

13:22 10.02.2021

Задержка "Северного потока 2", уход СПГ и холод дают надежду на восстановление цены газа в Европе - глава Equinor

1 мин читать
Задержка "Северного потока 2", уход СПГ и холод дают надежду на восстановление цены газа в Европе - глава Equinor

Холодная погода в Европе, интенсивный отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ), уход сжиженного природного газа (СПГ) в Азию, а также задержка со строительством газопровода "Северный поток 2" дают надежду на рост цен на газ в Европе, заявил глава Equinor Андерс Опедал в ходе телеконференции.

Он отметил, что рынок балансируется, и цены восстанавливаются, в том числе и на летний период.

Как сообщалось, к началу февраля уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы в среду преодолел "экватор", опустившись ниже 50% от их полной вместимости. Поступление в газотранспортную сеть Европы газа с терминалов СПГ в феврале 2021 падает по отношению к уровню годовой давности на 49%. Весь свободный объем сжиженного природного газа перетягивает на себя премиальный рынок Северо-Восточной Азии, оставляя европейских покупателей только с объемами, гарантированными по долгосрочным контрактам.

Теги: #газ #европа #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:09 10.02.2021
Цена газа для тепловиков по ПСО в январе увеличится на 20% – "Нафтогаз"

Цена газа для тепловиков по ПСО в январе увеличится на 20% – "Нафтогаз"

19:24 09.02.2021
ГПК "Нафтогаз" снизил цену газа в январе до 6,86 грн/куб.м

ГПК "Нафтогаз" снизил цену газа в январе до 6,86 грн/куб.м

22:35 08.02.2021
Более 20 газопоставляющих компаний снизили цену газа за январь до предельного уровня ‒ 6,99 грн/куб. м

Более 20 газопоставляющих компаний снизили цену газа за январь до предельного уровня ‒ 6,99 грн/куб. м

01:55 07.02.2021
Украинская сноубордистка Данчу завоевала первое место в параллельном слаломе на Кубке Европы

Украинская сноубордистка Данчу завоевала первое место в параллельном слаломе на Кубке Европы

21:13 06.02.2021
Укладка "Северного потока 2" возобновилась в водах Дании спустя 413 дней после ее остановки из-за санкций США

Укладка "Северного потока 2" возобновилась в водах Дании спустя 413 дней после ее остановки из-за санкций США

18:10 05.02.2021
Дания, Австрия, Чехия и Греция призвали Еврокомиссию ускорить одобрение вакцин от коронавируса

Дания, Австрия, Чехия и Греция призвали Еврокомиссию ускорить одобрение вакцин от коронавируса

15:04 05.02.2021
"Укрзализныця" в 2021 году планирует закупить 70 млн кубометров газа по тендеру

"Укрзализныця" в 2021 году планирует закупить 70 млн кубометров газа по тендеру

14:48 05.02.2021
Средняя цена импорта в Украину газа в январе увеличилась почти на четверть - Минэкономики

Средняя цена импорта в Украину газа в январе увеличилась почти на четверть - Минэкономики

09:17 05.02.2021
Запасы газа в хранилищах Европы ушли ниже 50% перед приходом недельных морозов

Запасы газа в хранилищах Европы ушли ниже 50% перед приходом недельных морозов

13:47 04.02.2021
ЕС заинтересован в прозрачном рынке газа и не отдает предпочтение ни РФ, ни США - Боррель

ЕС заинтересован в прозрачном рынке газа и не отдает предпочтение ни РФ, ни США - Боррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ДТЭК увеличит импорт угля в феврале до 450 тыс. тонн за счет импорта из Польши и Казахстана - гендиректор

Стоимость тепла возросла в январе для киевлян из-за холодов и роста потребления теплоэнергии - власти

ДТЭК заинтересован в покупке миноритарного госпакета "Одессаоблэнерго" и рассмотрит условия продажи мажоритарных пакетов других компаний

ДТЭК из-за дефицита средств на рынке в 2020 году сократил затраты на основные фонды на 42,4%

Стресс-тестирование в 2021г пройдут 30 банков – НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

ДТЭК намеревается запустить первые пилотные проекты по "зеленому" водороду до конца года

Кабмин за два месяца подготовит первую часть законопроектов по развитию экономики Донбасса - Резников

Средняя стоимость отопления в домах со счетчиками в январе составила 33 грн/кв.м - КГГА

Гройсман сомневается, что Кабмин вовремя проиндексирует пенсии: решения до сих пор нет

Глава ДТЭК оценивает срок завершения реструктуризации долга в 3 месяца

ДТЭК увеличит импорт угля в феврале до 450 тыс. тонн за счет импорта из Польши и Казахстана - гендиректор

Стоимость тепла возросла в январе для киевлян из-за холодов и роста потребления теплоэнергии - власти

ДТЭК заинтересован в покупке миноритарного госпакета "Одессаоблэнерго" и рассмотрит условия продажи мажоритарных пакетов других компаний

ДТЭК из-за дефицита средств на рынке в 2020 году сократил затраты на основные фонды на 42,4%

Heineken получил чистый убыток в 2020 из-за пандемии, планирует сократить 8 тыс. мест

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА