Задержка "Северного потока 2", уход СПГ и холод дают надежду на восстановление цены газа в Европе - глава Equinor

Холодная погода в Европе, интенсивный отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ), уход сжиженного природного газа (СПГ) в Азию, а также задержка со строительством газопровода "Северный поток 2" дают надежду на рост цен на газ в Европе, заявил глава Equinor Андерс Опедал в ходе телеконференции.

Он отметил, что рынок балансируется, и цены восстанавливаются, в том числе и на летний период.

Как сообщалось, к началу февраля уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы в среду преодолел "экватор", опустившись ниже 50% от их полной вместимости. Поступление в газотранспортную сеть Европы газа с терминалов СПГ в феврале 2021 падает по отношению к уровню годовой давности на 49%. Весь свободный объем сжиженного природного газа перетягивает на себя премиальный рынок Северо-Восточной Азии, оставляя европейских покупателей только с объемами, гарантированными по долгосрочным контрактам.