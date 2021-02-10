Цена газа для тепловиков по ПСО в январе увеличится на 20% – "Нафтогаз"

Оптовая цена природного газа для производителей тепловой энергии в рамках возложенных на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств (ПСО) в январе-2021 увеличится на 20,1% (на 1 тыс. 228,35 грн) по сравнению с декабрем 2020 года – до 7 тыс. 331,45 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку).

В то же время в НАК отметили, что подписанный 9 февраля меморандум о взаимопонимании в сфере централизованного теплонабжения с правительством, регулятором и мэрами городов предусматривает предоставление тепловикам отсрочки до 30 сентября 2021 года платежа на разницу между рыночной и фактической ценой газа.

Стороны также должны определить источник компенсации для тепловиков этой разницы в тарифах, и это будут не местные бюджеты.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в апреле 2020 года продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии.

Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №867 от 19 октября 2018 года, с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.