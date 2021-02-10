Гройсман сомневается, что Кабмин вовремя проиндексирует пенсии: решения до сих пор нет

Ежегодная мартовская индексация пенсий в Украине, которая оформлена и закреплена на законодательном уровне уже более трех лет, снова оказалась под угрозой, поскольку правительство до сих пор не приняло предусмотренных законом решений, заявил премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

В эфире телеканала "Украина 24" он напомнил, что в прошлом году индексация пенсий так же была провалена - по разным причинам, в частности из локдауна в стране.

"В октябре 2017г по инициативе нашего правительства были проведены системные изменения. Мы на 100% повысили пенсии военным. Количество пенсионеров с минимальной пенсией снизилось с 8 до 4 млн человек. Скоро 1 марта. Предстоит индексация. Где-то на 11%. Но сейчас уже 9-10 февраля, а решение правительства (о проценте индексации - ИФ) еще не принято. Оно должно было быть принято еще в январе - пенсионеры должны понимать, как вырастут выплаты ... В прошлом году пенсионерам индексировали пенсии в мае - задним числом. Но задним числом люди жить не могут", - сказал Гройсман.

Отдельно он обратил внимание на то, что такая же ситуация с программами поддержки предпринимательства. Как отметил политик, Кабмин рассказывает о выдаче более 20 млрд грн кредитов под 5-7-9%, а надо было выдавать, условно, 220 млрд грн под "ноль" процентов - для развития и модернизации.

"В чем смысл государственного управления: государство беспокоиться о своем гражданине! Надо же дать людям деньги не для того, чтобы они брали кредиты под проценты и платили рабочим зарплаты. Надо было давать деньги под технологии, под рост, под стартапы - под рост экономики", - сказал Гройсман.

Он отметил, что если действия власти сейчас не изменить, то "через 5-10 лет то, что мы имеем сейчас - будет казаться нам цветочками".