Глава ДТЭК оценивает срок завершения реструктуризации долга в 3 месяца

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко оценивает срок завершения реструктуризации еврооблигаций и основного банковского долга с комитетами кредиторов-держателей еврооблигаций и банков в три месяца.

"Юридически этот процесс займет, думаю, месяца три", – сказал Тимченко на пресс-конференции в Academy DTEK в среду.

По его словам, одним из условий реструктуризации долга является введение независимого члена набсовета в компанию.

Тимченко отметил, что ДТЭК к этому готов и ждет предложений от кредиторов по кандидатурам.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" согласовал условия реструктуризации еврооблигаций и основного банковского долга с комитетами кредиторов-держателей еврооблигаций и банков.

Согласованное с комитетами кредиторов предложение "ДТЭК Энерго" о реструктуризации долга предполагает конвертацию части долга по существующим еврооблигациям в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" на $425 млн и ставкой 6,75% годовых сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Согласно ему, остальная задолженность будет конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" с погашением 31 декабря 2027 года и ставкой 5% в 2021 году и 7% в последующие годы или частично останется в рамках кредитных линий на аналогичных условиях.

В сообщении уточняется, что по предложенным условиям реструктуризации в 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать ежеквартальный купон по ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга.

В последующие годы, при определенных условиях, также возможна капитализация половины процентов для четырех непоследовательных купонных периодов, однако при условии согласия набсовета и его независимого члена и в обмен на повышение ставки до 7,5%.

Амортизация еврооблигаций "ДТЭК Нефтегаз" предусмотрена в размере $50 млн в год с 31 декабря 2023 года с опцией ее увеличения на дополнительные $50 млн ежегодно.

Для еврооблигаций "ДТЭК Энерго" амортизация предполагается по $20 млн в год двумя полугодовыми траншами, начиная с июня 2022 года.