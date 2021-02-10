Стоимость тепла возросла в январе для киевлян из-за холодов и роста потребления теплоэнергии - власти

В январе киевские дома потребили на 10% больше теплоэнергии, чем в декабре, из-за снижения среднемесячной температуры воздуха, поэтому стоимость отопления 1 кв. м квартиры в столице выросла в среднем на 5 грн по сравнению с прошлым месяцем, сообщает Киевская горгосадиминистрация со ссылкой на КП "Киевтеплоэнерго".

Среднемесячная температура в январе 2021 года в Киеве составила -2,5°С. Это на 3°С ниже, чем в январе прошлого года (+0,8°С), и на 1,9°С ниже, чем в декабре (-0,6°С).

С понижением температуры воздуха увеличилось количество потребления теплоэнергии на нужды отопления домов. Это и отразилось в платежках киевлян за тепло, потребленное в январе. В среднем стоимость отопления в январе для одного домохозяйства увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим месяцем.

При неизменном тарифе (1654,41 грн/Гкал) на начисление за тепло в январе 2021 повлияло отсутствие "газовой" скидки. Согласно правительственному постановлению №1082, в прошлом отопительном сезоне действовала газовая "скидка" (в стоимости 1 Гкал тепла учитывалась фактическая стоимость газа) - в январе 2020 года она была в размере 18% и вместо 1654,41 грн/Гкал жители платили 1356,62 грн/Гкал.

Объемы потребления теплоэнергии столичными домами можно узнать на онлайн-ресурсе: www.teplo.org.ua, напомнили в КГГА.