ДТЭК заинтересован в покупке миноритарного госпакета "Одессаоблэнерго" и рассмотрит условия продажи мажоритарных пакетов других компаний

ДТЭК заинтересован в покупке принадлежащих государству 25% акций АО "Одессаоблэнерго", сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко на пресс-конференции в Киеве в среду.

По его словам, ДТЭК также будет рассматривать варианты и условия продаж других электросетевых активов в Украине и странах ЕС.

Как сообщалось, операционный холдинг "ДТЭК Сети" занимается распределением электроэнергии в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Одесской областях. В частности, к концу 2020 года "ДТЭК Сети" принадлежало 70,42% акций "Одессаоблэнерго".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.