"Укрзализныця" в 2021 году планирует реконструировать и провести капремонт почти 400 км путей

АО "Укрзализныця" (УЗ) в 2021 году намерено реконструировать более 316 км ж/д путей и еще более 82 км - капитально отремонтировать, сообщила пресс-служба компании в среду.

Кроме того, как отмечает компания, также запланированы путевые работы на направлениях с интенсивным движением поездов, в частности Дарница - Гребенка, Киев - Фастов - Жмеринка - Вапнярка - Одесса, Знаменка - Одесса, Мироновка - Пятихатки - Чаплино, Казатин - Шепетовка - Здолбунов, Кривой Рог-Главный - Камыш-Заря - Волноваха - Мариуполь, Львов - Стрый - Чоп и др.

"Укрзализныця" в 2021 году планирует инвестировать в обновление, капремонт, модернизацию подвижного состава и инфраструктуру более 27 млрд грн.

Как сообщалось, в 2020 году УЗ реконструировала 112,6 км путей, провела капремонт еще 48,1 км путей, средним ремонтом обновила почти 1,2 тыс. км.