Экономика

09:55 10.02.2021

Мининфраструктуры рассчитывает на взаимопризнание документов Украиной и ERA после нового закона о ж/д транспорте

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Мининфраструктуры рассчитывает на взаимопризнание документов Украиной и ERA после нового закона о ж/д транспорте

Министерство инфраструктуры Украины планирует начать консультации о взаимном признании документов Украиной и Европейским железнодорожным агентством (ERA), отмечается в сообщении на сайте министерства.

"Мы будем благодарны Европейскому железнодорожному агентству за возможные содействие и поддержку в евроинтеграционных процессах на украинской железной дороге. В частности, что касается интероперабельности и внедрения реестров подсистем железнодорожного транспорта. После имплементации законодательства ЕС, определенного Соглашением об ассоциации, мы продолжим обновлять свою законодательную базу в соответствии с четвертым железнодорожным пакетом, а также начнем консультации о взаимном признании документов между Украиной и ERA", - цитирует министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия пресс-служба ведомства.

Как отмечают в министерстве, 9 февраля Криклий в рамках официальной делегации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с рабочим визитом в Брюссель провел рабочую встречу с исполнительным директором Европейского ERA Йозефом Доппельбауером.

В Мининфраструктуры отметили, что Доппельбауер отметил высокий уровень сотрудничества с украинской стороной и высказал заинтересованность в дальнейшем углублении этого сотрудничества. По его словам, Украина играет важную роль в развитии железнодорожного транспорта ЕС.

Стороны также договорились об участии Украины в мероприятиях ERA.

Европейское железнодорожное агентство обеспечивает совместимость европейской системы управления железнодорожными перевозками во время разработки и внедрения Единого европейского железнодорожного пространства. Оно выступает в роли Европейского органа, который выдает единые сертификаты безопасности и разрешения на транспортные средства, действующие во всех европейских странах.

 

Теги: #транспорт #жд #закон
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