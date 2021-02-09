ГПК "Нафтогаз" снизил цену газа в январе до 6,86 грн/куб.м

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" параллельно почти со всем рынком снизила цену на газ для бытовых потребителей, потребленную в январе 2021 года.

Согласно сообщению "Нафтогаза", клиенты компании будут платить за потребленный в январе объем газа по цене 6,86 грн/куб. м (с НДС, без учета доставки), что на 5% меньше, чем ранее заявленная цена (7,22 грн/куб. м).

Цена газа в рамках поставщика "последней надежды" в январе составит 6,99 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

Для клиентов, которые оформили тарифный план "годовой" в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м в соответствии с условиями заключенных договоров.

"С момента открытия рынка газа цены от ГПК "Нафтогаз Украины" являются одним из самых низких среди предложений поставщиков. Такие цены компания может себе позволить благодаря умеренной наценке на газ, долгосрочному контракту на оптовую закупку газа, а также оптимизации операционных расходов – компания не развивает широкую сеть офлайновых сервисных центров, а предлагает удобные сервисы онлайн и привлекает для подключения и обслуживания сети партнеров", - указано в сообщении.

В "Нафтогазе" вновь напомнили, что компания формирует цены только для своих бытовых клиентов. Если клиенты других газоснабжающих компаний хотят получать газ по ценам ГПК, то им нужно сменить поставщика. Сделать это можно онлайн – на сайте gas.ua или на сайте "Приват24", или же оформить заявку оффлайн – в отделениях банка ПУМБ или в сети Ощадбанка по всей Украине.

Как сообщалось, на фоне роста цен на газ на европейских рынках из-за значительных холодов Кабинет министров Украины постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену газа для бытовых потребителей (населения) в размере 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года. Для возможности установления предельной цены на природный газ правительство внесло его в перечень социально значимых товаров.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.