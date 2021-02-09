Экономика

19:24 09.02.2021

ГПК "Нафтогаз" снизил цену газа в январе до 6,86 грн/куб.м

2 мин читать
ГПК "Нафтогаз" снизил цену газа в январе до 6,86 грн/куб.м

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" параллельно почти со всем рынком снизила цену на газ для бытовых потребителей, потребленную в январе 2021 года.

Согласно сообщению "Нафтогаза", клиенты компании будут платить за потребленный в январе объем газа по цене 6,86 грн/куб. м (с НДС, без учета доставки), что на 5% меньше, чем ранее заявленная цена (7,22 грн/куб. м).

Цена газа в рамках поставщика "последней надежды" в январе составит 6,99 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

Для клиентов, которые оформили тарифный план "годовой" в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м в соответствии с условиями заключенных договоров.

"С момента открытия рынка газа цены от ГПК "Нафтогаз Украины" являются одним из самых низких среди предложений поставщиков. Такие цены компания может себе позволить благодаря умеренной наценке на газ, долгосрочному контракту на оптовую закупку газа, а также оптимизации операционных расходов – компания не развивает широкую сеть офлайновых сервисных центров, а предлагает удобные сервисы онлайн и привлекает для подключения и обслуживания сети партнеров", - указано в сообщении.

В "Нафтогазе" вновь напомнили, что компания формирует цены только для своих бытовых клиентов. Если клиенты других газоснабжающих компаний хотят получать газ по ценам ГПК, то им нужно сменить поставщика. Сделать это можно онлайн – на сайте gas.ua или на сайте "Приват24", или же оформить заявку оффлайн – в отделениях банка ПУМБ или в сети Ощадбанка по всей Украине.

Как сообщалось, на фоне роста цен на газ на европейских рынках из-за значительных холодов Кабинет министров Украины постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену газа для бытовых потребителей (населения) в размере 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года. Для возможности установления предельной цены на природный газ правительство внесло его в перечень социально значимых товаров.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #газ #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:35 08.02.2021
Более 20 газопоставляющих компаний снизили цену газа за январь до предельного уровня ‒ 6,99 грн/куб. м

Более 20 газопоставляющих компаний снизили цену газа за январь до предельного уровня ‒ 6,99 грн/куб. м

15:04 05.02.2021
"Укрзализныця" в 2021 году планирует закупить 70 млн кубометров газа по тендеру

"Укрзализныця" в 2021 году планирует закупить 70 млн кубометров газа по тендеру

14:48 05.02.2021
Средняя цена импорта в Украину газа в январе увеличилась почти на четверть - Минэкономики

Средняя цена импорта в Украину газа в январе увеличилась почти на четверть - Минэкономики

09:17 05.02.2021
Запасы газа в хранилищах Европы ушли ниже 50% перед приходом недельных морозов

Запасы газа в хранилищах Европы ушли ниже 50% перед приходом недельных морозов

13:47 04.02.2021
ЕС заинтересован в прозрачном рынке газа и не отдает предпочтение ни РФ, ни США - Боррель

ЕС заинтересован в прозрачном рынке газа и не отдает предпочтение ни РФ, ни США - Боррель

10:25 04.02.2021
Цена нефти Brent поднялась выше $59 за баррель впервые почти за год

Цена нефти Brent поднялась выше $59 за баррель впервые почти за год

11:14 29.01.2021
"Нафтогаз" намерен купить газ из ЕС на EUR80,4 млн за средства ЕБРР

"Нафтогаз" намерен купить газ из ЕС на EUR80,4 млн за средства ЕБРР

10:09 29.01.2021
"Нафтогаз" заключил первые соглашения с газсбытами на поставку газа населению в феврале по предельной цене

"Нафтогаз" заключил первые соглашения с газсбытами на поставку газа населению в феврале по предельной цене

14:20 28.01.2021
"Батькивщина" предложит фракциям подписать законопроект, который остановит "тарифную вакханалию"

"Батькивщина" предложит фракциям подписать законопроект, который остановит "тарифную вакханалию"

14:18 28.01.2021
"Евросолидарность" заявляет о недопустимости вновь посадить Украину на "российскую газовую иглу"

"Евросолидарность" заявляет о недопустимости вновь посадить Украину на "российскую газовую иглу"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин оценивает выплаты по госдолгу Украины в I кв.-2021 в 146 млрд грн

Условием получения $30 млн займа ВБ является вакцинация 10 млн украинцев - Минфин

Инфляция в Украине в январе в годовом измерении ускорилась до 6,1% – Госстат

Кабмин разблокировал приостановленные на время карантина проверки - постановление

Украина инициирует переговоры с Германией об авансировании "зеленого" водорода

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфин оценивает выплаты по госдолгу Украины в I кв.-2021 в 146 млрд грн

Условием получения $30 млн займа ВБ является вакцинация 10 млн украинцев - Минфин

Популярность гибридных моделей офиса после пандемии увеличится с 29% до 81% - Cushman&Wakefield

Минрегион разработал проект Концепции развития системы техрегулирования в строительстве

Цены на нефть умеренно снижаются на фоне фиксации прибыли, Brent - $60,55 за баррель

Загрузка гостиниц Львова в январе составила 35%, в Одессе – 19% – Hotel Matrix

Инфляция в Украине в январе в годовом измерении ускорилась до 6,1% – Госстат

Кабмин разблокировал приостановленные на время карантина проверки - постановление

Почти две трети украинцев считают тарифы ЖКХ завышенными

Украина инициирует переговоры с Германией об авансировании "зеленого" водорода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА