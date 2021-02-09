Загрузка гостиниц Львова в январе составила 35%, в Одессе – 19% – Hotel Matrix

Загрузка гостиниц Львова в январе 2021 года составила 35%, Харькова – 31%, Киева – 23%, Одессы – 19%, сообщили в Hotel Matrix.

"Во время локдауна много гостиниц временно закрылись и не работали. Среди тех, кто продолжал работу, лучших результатов по загрузке достигли Харьков и Киев с ярко выраженной тенденцией к большей загрузке - до 40% - в бизнес-дни", – сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель проекта Hotel Matrix Ольга Мищенко.

Согласно аналитике Hotel Matrix, Львов удерживает лидерство второй месяц по всем показателям. Средний тариф (ADR) города почти равен с Харьковом (2236 грн и 2222 грн). При этом по RevPAR (выручка на доступный номер в день) Львов с 781 грн опередил Харьков на 14%. Средний тариф в гостиницах Киева составил 1609 грн, Одессе - 1397 грн. RevPAR соответственно 370 и 269 грн.

"Львов достигал высоких отметок по загрузке не только во время рождественских праздников, но и после периода локдауна. Минимальное значение по загрузке 10% было зафиксировано 10 и 17 января в Одессе, максимальное - 76% - 2 января во Львове", – рассказала Мищенко.

Hotel Matrix – веб-продукт отельной аналитики, над разработкой которого работают специалисты из Польши и Украины. Запущен в мае 2020 года. Сейчас к Hotel Matrix подключены 150 гостиниц.