Экономика

16:08 09.02.2021

Инфляция в Украине в январе в годовом измерении ускорилась до 6,1% – Госстат

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Инфляция в Украине в январе в годовом измерении ускорилась до 6,1% – Госстат

Рост потребительских цен в Украине по итогам января 2021 года ускорился в годовом измерении до 6,1% с 5% по итогам декабря 2020 года и 3,8% по итогам ноября, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Согласно ее данным, в январе инфляция выросла до 1,3% по сравнению с 0,9% в декабре и 1,3% в ноябре, тогда как в январе прошлого года она была существенно ниже – 0,2%.

Помимо этого, Госстат в январе-2021 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,3%, что соответствует уровню декабря. В декабре 2020 года этот показатель был отрицательным – "минус" 0,2%, поэтому в годовом измерении базовая инфляция по итогам января возросла до 5% с 4,5% по итогам декабря и 3,9% – по итогам ноября.

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 15,4%) подорожали яйца. На 6,5-1,0% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, сыры. В то же время на 1,3% подешевела свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.

Одежда и обувь подешевели на 4,0%, в т.ч. обувь - на 4,0%, одежда - на 3,9%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 6,0% произошел в основном из-за повышения тарифов на электроэнергию на 36,6%, канализацию - на 17,3%, водоснабжение - на 10,9%. Вместе с тем на 4,5% произошло снижение цен на природный газ.

Цены на транспорт выросли на 1,0%, в первую очередь, за счет подорожания топлива и масел на 2,3%, автомобилей - на 1,0%. В то же время на 1,4% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

В сфере связи цены выросли на 1,0%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 10,2%.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2019 году упала до 4,1% с 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году. В 2016 году она составила 12,4%, годом ранее – 43,3%.

Нацбанк Украины в январе ухудшил прогноз инфляции на 2021 год до 7%. Согласно его оценкам, по итогам первого квартала рост потребительских цен ускорится до 7,6%, второго – до 8,4%, после чего в третьем замедлится до 8,3%.

Теги: #госстат #инфляция
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