Украина инициирует переговоры с Германией об авансировании "зеленого" водорода

И.о. главы Минэнерго Украины Юрий Витренко в рамках обсуждаемого с немецкой стороной сотрудничества в водородной экономике предложит рассмотреть возможность авансирования транспортировки или экспорта "зеленого" водорода из Украины в Германию.

"Мы хотели бы рассмотреть вопрос о возможности структурирования соответствующих контрактов, предусматривающие авансовые платежи со стороны Германии за "зеленый" водород", - цитирует пресс-служба Минэнерго слова Витренко видеоконференции с представителями Федерального министерства экономики и энергетики Германии, прошедшей на днях.

По словам и.о. министра, с помощью аванса Украина сможет финансировать развитие зеленой и водной энергетики, которая замещает угольную генерацию.

"Нужно переходить от вложения средств в угольную генерацию к инвестированию в возобновляемые источники, системы накопления энергии, новейшие технологии - это позволит Украине избавиться угольной зависимости", - отметил Витренко.

По словам экспертов, транспортировка водорода может также стать альтернативой транзиту газа, объемы которого могут еще упасть после завершения контракта с "Газпромом" в 2025 году.

Участники встречи во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем также обсудили сотрудничество с немецким обществом над проектом трансформации угольных регионов, который будет внедряться при поддержке правительства Германии.

"Важно, что сегодня во время встречи с немецкими партнерами глава правительства впервые провозгласил конкретные даты отказа Украины от использования угля, мы рассматриваем несколько сценариев постепенного отказа", - прокомментировал встречу заместитель министра энергетики Ярослав Демченков.

По его словам, первый сценарий предполагает выполнить постепенный отказ до 2040 года. Он возможен при условии получения Украиной международной финансовой поддержки процесса физического закрытия шахт, интеграции украинских и европейских энергетических рынков и реализации инвестиционных проектов по замещению тепловой угольной генерации климатически-нейтральными мощностями.

"Другой сценарий - пессимистический - это отказ от использования угля к 2070 году. Мы должны усилить международное сотрудничество и сделать технологический скачок, чтобы достичь цели к 2040 году и стать климатически нейтральной страной к 2050 году", - дополнил он.