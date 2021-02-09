СБУ вновь побывала на "ArcelorMittal Кривой Рог", осматривала горно-обогатительное производство

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 8 февраля вновь побывали на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) с проверкой горно-обогатительного производства, сообщается в пресс-релизе комбината.

"В "ArcelorMittal Кривой Рог", похоже, начинается новый сезон следственных действий СБУ. Вчера, 8 февраля, сотрудники СБУ вернулись на предприятие для проверки горно-обогатительного производства. Как законопослушный и ответственный бизнес, "ArcelorMittal Кривой Рог" всегда активно сотрудничает со всеми правоохранительными органами, в последние два года особенно тесно", - констатируется в пресс-релизе.

При этом отмечается, что ранее СБУ уже инспектировала объекты сталеплавильного, агломерационного, коксохимического производств, знакомилась с документацией предприятия. В этот раз визит правоохранителей запланирован в горный департамент предприятия в связи с якобы уклонением от уплаты налогов и занижением рентных платежей в 2015-2019 годах.

"Сегодня представители СБУ планируют продолжить следственные действия и произвести осмотр территории карьеров предприятия с отбором образцов сырья. Компания категорически отвергает необоснованные обвинения, считая дело неправомерным, а подход регуляторов к бизнесу – очевидно избирательным", - подчеркивается в заявлении компании.

Напоминается также, что осенью 2020 года СБУ уже провела на предприятии следственные действия на основании решения Шевченковского районного суда г.Киева, связанные с налоговыми платежами.

"Напомним историю вопроса. Еще в 2019 году Офис крупных налогоплательщиков провел плановую проверку предприятия относительно соблюдения налогового законодательства за предыдущие четыре года. Примечательно, что результаты такой проверки были оглашены еще до ее окончания. После проверки контролирующий орган увеличил налоговые обязательства "ArcelorMittal Кривой Рог" на 7,9 млрд грн. Одно из самых больших доначислений "ArcelorMittal Кривой Рог" получил в отношении рентной платы за недропользование. Вывод налоговых инспекторов основывался на якобы неправильном определении предприятием объекта рентной платы", - поясняется в пресс-релизе.

Компания воспользовалась законным основанием обжаловать полученные решения в Государственную налоговую службу Украины. После непредвзятого рассмотрения жалобы доначисленные обязательства были частично отменены. Решение Госналоговой службы основывалось на устоявшейся судебной практике относительно подобных доначислений.

Суды разных инстанций неоднократно указывали, что объектом рентной платы является минеральное сырье – железная руда. Такую методику расчета рентной платы АМКР считает обоснованной. Аналогичные проверки нередко заканчивались в суде в пользу бизнеса и со значительными потерями для госбюджета из-за компенсации судебных расходов на рассмотрение таких дел. Так, соответствующие решения были вынесены в пользу основных промышленных предприятий Кривого Рога.

"Подчеркиваем, что факт отмены части доначислений по налоговой проверке в установленном законом порядке не может рассматриваться как преступление. Наоборот, административное обжалование является важной гарантией прав и законных интересов бизнеса", - уточняют в компании.

Часть неотмененных доначислений АМКР обжалует в суде. Судебный процесс еще длится. Поскольку такие налоговые обязательства являются несогласованными, предприятие не может быть привлечено к ответственности за якобы уклонение от их уплаты по ст.212 Уголовного кодекса Украины. Такие действия правоохранительных органов прямо нарушают принципы налогообложения в Украине, в частности презумпцию правомерности действий налогоплательщика, указано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в декабре 2020 года в Украине отменен карантинный мораторий на проверки бизнеса. Ожидаемо, что помимо участившихся следственных действий в компаниях возрастут и внеплановые проверки контролирующих органов. После беспрецедентного 2020 года, обеспечив уплату налогов и сборов в полном объеме, стабильную работу и сохранение собственного персонала, крупный украинский бизнес рискует войти в новую зону "турбулентности", созданную госорганами власти, считают на предприятии.

"Мы видим в этом подтверждение тому, что обещанное улучшение инвестиционного климата так и не состоялось. "ArcelorMittal Кривой Рог" продолжает следить за развитием событий и готов информировать СМИ о давлении на крупнейшего иностранного инвестора, которое не ослабевает и наращивается ежегодно", - резюмируется в заявлении.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".