Минэкономики ожидает сокращения экономики Украины до 1% ВВП в IV кв.-2020

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило свою оценку сокращения экономики Украины в октябре-декабре до 1% ВВП, тогда как в конце минувшего года министерство ожидало падения экономики на 3% в четвертом квартале.

"Падение ВВП в третьем квартале сократилось до 3,5% ВВП, а в четвертом квартале - до 1%", - сказал министр экономики Игорь Петрашко в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" во вторник.

Петрашко подчеркнул, что правительство сохраняет прогноз роста экономики на 4,6% ВВП в 2021 году.

"В настоящее время условия для экономического восстановления в принципе довольно благоприятные. Понятно, что в один момент все не изменится к лучшему. Но наш прогноз на 2021 год - рост на 4,6% - мы оставляем неизменным и вполне вероятным", - пояснил министр.