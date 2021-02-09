Экономика

12:15 09.02.2021

СБУ проводит обыски на "ArcelorMittal Кривой Рог" - президент AmCham

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СБУ проводит обыски на "ArcelorMittal Кривой Рог" - президент AmCham

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог", сообщил президент Американской торговой палаты в Украине (American Chamber of Commerce, AmCham) Андрей Гундер.

"Мне буквально только что написали, что в компании, которая инвестировала $9 млрд в Украине, в Кривом Роге - это "ArcelorMittal Кривой Рог" - СБУ проводит обыски", - сказал он в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве во вторник.

Теги: #amcham #сбу #arcelormittal #обыски
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