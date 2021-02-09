Экономика

10:41 09.02.2021

НБУ в 2023 году откроет образовательный центр при Музее денег

1 мин читать
НБУ в 2023 году откроет образовательный центр при Музее денег

Национальный банк Украины (НБУ) в 2023 году откроет образовательный центр при Музее денег на Контрактовой площади в Киеве, сообщила начальник управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности департамента коммуникаций НБУ Леся Войтицкая.

"Современный инклюзивный, интерактивный образовательный центр с Музеем денег площадью более 5 тыс. кв. м, должен открыться в 2023 году на Контрактовой площади", – написала она в Facebook во вторник.

Как сообщалось, НБУ в 2004 году открыл Музей денег, в котором в том числе представлены банкноты и монеты различных стран мира (как действующие, так и вышедшие из обращения), а также домонетные формы денег.

Теги: #киев #нбу #недвижимость #центр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:18 09.02.2021
Премьер Украины анонсирует в І полугодии новую программу финлизинга и ипотеки под 5%

Премьер Украины анонсирует в І полугодии новую программу финлизинга и ипотеки под 5%

09:31 09.02.2021
В Киеве за сутки Covid-19 заболели 243 человека, 11 скончались, 1765 выздоровели – мэр

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 243 человека, 11 скончались, 1765 выздоровели – мэр

06:59 09.02.2021
В Киеве продолжается расчистка дорог от снега

В Киеве продолжается расчистка дорог от снега

03:46 09.02.2021
В Киеве на въездах обустроили пункты обогрева для водителей фур

В Киеве на въездах обустроили пункты обогрева для водителей фур

00:28 09.02.2021
Кличко просит водителей воспользоваться во вторник общественным транспортом вместо автомобилей

Кличко просит водителей воспользоваться во вторник общественным транспортом вместо автомобилей

23:39 08.02.2021
В Киеве вечером в понедельник не работали станции метро Академгородок и Житомирская

В Киеве вечером в понедельник не работали станции метро Академгородок и Житомирская

22:21 08.02.2021
В Киеве прогнозируют усиление снегопада ночью

В Киеве прогнозируют усиление снегопада ночью

19:22 08.02.2021
В КГГА просят по возможности оставлять детей дома

В КГГА просят по возможности оставлять детей дома

13:58 08.02.2021
Более 80 домов в центре Киева остались без отопления и горячей воды из-за повреждения теплосети

Более 80 домов в центре Киева остались без отопления и горячей воды из-за повреждения теплосети

10:31 08.02.2021
Нацбанк на минувшей неделе купил $90 млн

Нацбанк на минувшей неделе купил $90 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины анонсирует в І полугодии новую программу финлизинга и ипотеки под 5%

Более 20 газопоставляющих компаний снизили цену газа за январь до предельного уровня ‒ 6,99 грн/куб. м

ДТЭК согласовал условия реструктуризации евробондов и банковского долга с комитетами кредиторов

ЕИБ предоставит Украине EUR50 млн на вакцинацию от COVID-19 – замминистра здравоохранения

Зеленский поручил за 3 месяца запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов "Антонова"

ПОСЛЕДНЕЕ

Биткойн продолжает расти, курс приближается к $48 тыс

Более 20 газопоставляющих компаний снизили цену газа за январь до предельного уровня ‒ 6,99 грн/куб. м

ДТЭК согласовал условия реструктуризации евробондов и банковского долга с комитетами кредиторов

Доля ВИЭ в энергобалансе США вырастет вдвое к 2050 году

В Раде намерены повысить требования к естественным монополиям на рынке газа, э/э, водо- и теплоснабжения по закупкам

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,65 грн/$1

Украина впервые в официальном статусе приняла участие в заседании КВПБ

Объем выданных по программе "5-7-9%" кредитов превысил 20 млрд грн - Минфин

Tesla отзывает в Китае более 36 тыс. автомобилей

Киев хочет купить 20 электробусов за средства от продажи киотских квот - экс-депутат Киевсовета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА