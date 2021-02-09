Национальный банк Украины (НБУ) в 2023 году откроет образовательный центр при Музее денег на Контрактовой площади в Киеве, сообщила начальник управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности департамента коммуникаций НБУ Леся Войтицкая.

"Современный инклюзивный, интерактивный образовательный центр с Музеем денег площадью более 5 тыс. кв. м, должен открыться в 2023 году на Контрактовой площади", – написала она в Facebook во вторник.

Как сообщалось, НБУ в 2004 году открыл Музей денег, в котором в том числе представлены банкноты и монеты различных стран мира (как действующие, так и вышедшие из обращения), а также домонетные формы денег.