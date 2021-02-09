Экономика

10:18 09.02.2021

Премьер Украины анонсирует в І полугодии новую программу финлизинга и ипотеки под 5%

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Премьер Украины анонсирует в І полугодии новую программу финлизинга и ипотеки под 5%

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсирует в январе-июне 2021 года новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.

"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", - сказал он в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" во вторник.

Премьер отметил, что правительство работает над этим совместно с Нацбанком.

По словам Шмыгаля, с марта этого года заработает программа "Доступная ипотека", которая упрощает доступ к ипотеке и предлагает ставку до 7%.

"Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше", - пояснил он.

Теги: #недвижимость #лизинг #ипотека #кабмин
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