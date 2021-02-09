Премьер Украины анонсирует в І полугодии новую программу финлизинга и ипотеки под 5%
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсирует в январе-июне 2021 года новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.
"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", - сказал он в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" во вторник.
Премьер отметил, что правительство работает над этим совместно с Нацбанком.
По словам Шмыгаля, с марта этого года заработает программа "Доступная ипотека", которая упрощает доступ к ипотеке и предлагает ставку до 7%.
"Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше", - пояснил он.