Биткойн продолжает расти, курс приближается к $48 тыс

Биткойн в ходе торгов во вторник продолжает подниматься, обновляя рекорды.

Курс криптовалюты на 8:48 КСК составлял $47,9 тыс., что на 6,9% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов, по данным CoinDesk. За последние три месяца он взлетел более чем в три раза.

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. днем ранее объявил об инвестициях в биткойны в размере $1,5 млрд. Компания заявила также, что намерена начать принимать криптовалюту в качестве способа оплаты своих машин и другой продукции в ближайшем будущем.

Котировки мартовских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME взлетели на 7,6% - до $48,14 тыс.

Другие популярные криптовалюты также дорожают: эфир (Ethereum) - на 3,4%, биткойн-кэш (Bitcoin Cash) - на 5,1%, лайткойн (Litecoin) - на 4,4%.