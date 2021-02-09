Экономика

09:19 09.02.2021

Биткойн продолжает расти, курс приближается к $48 тыс

1 мин читать
Биткойн продолжает расти, курс приближается к $48 тыс

Биткойн в ходе торгов во вторник продолжает подниматься, обновляя рекорды.

Курс криптовалюты на 8:48 КСК составлял $47,9 тыс., что на 6,9% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов, по данным CoinDesk. За последние три месяца он взлетел более чем в три раза.

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. днем ранее объявил об инвестициях в биткойны в размере $1,5 млрд. Компания заявила также, что намерена начать принимать криптовалюту в качестве способа оплаты своих машин и другой продукции в ближайшем будущем.

Котировки мартовских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME взлетели на 7,6% - до $48,14 тыс.

Другие популярные криптовалюты также дорожают: эфир (Ethereum) - на 3,4%, биткойн-кэш (Bitcoin Cash) - на 5,1%, лайткойн (Litecoin) - на 4,4%.

Теги: #курс #биткойн
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:14 08.02.2021
Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,65 грн/$1

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,65 грн/$1

15:55 08.02.2021
Tesla вложила $1,5 млрд в биткойны, планирует принимать платежи в криптовалюте

Tesla вложила $1,5 млрд в биткойны, планирует принимать платежи в криптовалюте

18:22 05.02.2021
Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,73 грн/$1

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,73 грн/$1

17:49 27.01.2021
Курс гривни на межбанке в среду сохранился на уровне 28,18 грн/$1

Курс гривни на межбанке в среду сохранился на уровне 28,18 грн/$1

12:00 25.01.2021
МОН запустило бесплатный онлайн-курс для учителей украинского, преподающих в классах с языками обучения нацменьшинств

МОН запустило бесплатный онлайн-курс для учителей украинского, преподающих в классах с языками обучения нацменьшинств

14:43 21.01.2021
Волатильность биткойна способствует ралли его главного конкурента

Волатильность биткойна способствует ралли его главного конкурента

18:04 19.01.2021
Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,15 грн/$1

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,15 грн/$1

16:10 14.01.2021
Январский карантин на курс валют в Украине не повлияет – советник президента

Январский карантин на курс валют в Украине не повлияет – советник президента

10:50 14.01.2021
Британский и европейский регуляторы призывают к ужесточению контроля криптовалют после скачка биткойна

Британский и европейский регуляторы призывают к ужесточению контроля криптовалют после скачка биткойна

13:58 13.01.2021
Биткойн продолжает снижение, может показать худший недельный результат с марта

Биткойн продолжает снижение, может показать худший недельный результат с марта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Более 20 газопоставляющих компаний снизили цену газа за январь до предельного уровня ‒ 6,99 грн/куб. м

ДТЭК согласовал условия реструктуризации евробондов и банковского долга с комитетами кредиторов

ЕИБ предоставит Украине EUR50 млн на вакцинацию от COVID-19 – замминистра здравоохранения

Зеленский поручил за 3 месяца запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов "Антонова"

Украина 9 февраля внепланово предложит 6-летние ОВГЗ и 16 февраля – ОВГЗ в долларах и евро

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 20 газопоставляющих компаний снизили цену газа за январь до предельного уровня ‒ 6,99 грн/куб. м

ДТЭК согласовал условия реструктуризации евробондов и банковского долга с комитетами кредиторов

Доля ВИЭ в энергобалансе США вырастет вдвое к 2050 году

В Раде намерены повысить требования к естественным монополиям на рынке газа, э/э, водо- и теплоснабжения по закупкам

Украина впервые в официальном статусе приняла участие в заседании КВПБ

Объем выданных по программе "5-7-9%" кредитов превысил 20 млрд грн - Минфин

Tesla отзывает в Китае более 36 тыс. автомобилей

Киев хочет купить 20 электробусов за средства от продажи киотских квот - экс-депутат Киевсовета

"Укравтодор" и турецкая Dogus подписали договор на строительство нового моста в Кременчуге за 11,3 млрд грн

В Раде зарегистрирован законопроект о финподдержке "ГарПока" для оплаты "зеленой" электроэнергии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА