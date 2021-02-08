Экономика

22:35 08.02.2021

Более 20 газопоставляющих компаний снизили цену газа за январь до предельного уровня ‒ 6,99 грн/куб. м

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Более 20 газопоставляющих компаний снизили цену газа за январь до предельного уровня ‒ 6,99 грн/куб. м

Более 20 газопоставляющих компаний по состоянию на вечер 8 февраля снизили цену газа за январь до предельной 6,99 грн/куб. м, при этом четыре компании установили январскую цену ниже предельной ‒ от 6,79 до 6,90 грн/куб. м, сообщил консультационный центр для населения ГазПравда на своем сайте в понедельник вечером.

Вместе с тем, одна компания повысила январскую цену газа на 48 копеек – до 8,58 грн/куб. м.

"В связи с этим в личных кабинетах потребителей могли появиться переплата или долг за январь", ‒ подчеркнула ГазПравда.

Как сообщалось, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" на начало февраля заключила новые договоры с 26 сбытовыми предприятиями из 13 регионов для поставок газа населению в феврале по фиксированной правительством предельной цене - до 6,99 грн/куб. м, еще три поставщика решили работать по подписанным ранее годовым контрактам, взяв на себя все ценовые риски.

"Нафтогаз Трейдинг" предоставит ресурс 29 компаниям (из 60 существующих поставщиков населению - ИФ) с ожидаемыми поставками более 100 млн куб. м в месяц для обеспечения почти 1,2 млн бытовых потребителей"

На фоне роста цен на газ на европейских рынках из-за значительных холодов Кабинет министров Украины постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену газа для бытовых потребителей (населения) в размере 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года. Для возможности установления предельной цены на природный газ правительство внесло его в перечень социально значимых товаров.

По данным Госстата, за 6 месяцев 2020 года бытовые потребители использовали 4,3 млрд куб м газа.

Теги: #газ #украина #цена #снижение
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