Экономика

19:13 08.02.2021

Доля ВИЭ в энергобалансе США вырастет вдвое к 2050 году

1 мин читать
Доля ВИЭ в энергобалансе США вырастет вдвое к 2050 году

Доля возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии в США вырастет до 42% к 2050 году по сравнению с 21% в 2020 году, говорится в ежегодном энергетическом прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Большую часть этого роста обеспечит развитие ветровой и солнечной энергетики. По оценкам EIA, к 2050 году на долю солнца будет приходится 47% всех мощностей возобновляемой энергетики в стране, 34%- на долю ветра.

В то же время доля природного газа в структуре производства электроэнергии останется относительно неизменной на уровне 36%, а доля угля и атомной энергии упадет примерно вдвое.

"Стимулирование использования возобновляемых источников энергии и снижение стоимости технологий создают сильную конкуренцию природному газу, тогда как уголь и ядерная энергия сократят свои доли в энергобалансе", - следует из отчета EIA.

При этом ведомство отмечает "повышенный уровень неопределенности в связи с сохраняющимися последствиями COVID-19". Согласно прогнозу EIA, общее потребление энергии в США вернется к уровню 2019 года не ранее 2025 года.

"Энергетическому сектору потребуется время, чтобы освоиться с новой реальностью", - говорит Стивен Нэлли, исполняющий обязанности администратора EIA.

Теги: #сша #виэ #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:25 08.02.2021
Посольство США объявило о новой помощи для начала вакцинации от COVID-19 в Украине

Посольство США объявило о новой помощи для начала вакцинации от COVID-19 в Украине

06:56 08.02.2021
В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа – Байден

В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа – Байден

04:00 08.02.2021
США не смогут достичь коллективного иммунитета населения от COVID-19 к концу лета – Байден

США не смогут достичь коллективного иммунитета населения от COVID-19 к концу лета – Байден

21:25 07.02.2021
Скончался экс-госсекретарь США Шульц

Скончался экс-госсекретарь США Шульц

18:48 07.02.2021
США не снимут санкции с Ирана, Тегеран должен сначала прекратить обогащение урана – Байден

США не снимут санкции с Ирана, Тегеран должен сначала прекратить обогащение урана – Байден

04:59 07.02.2021
МВБ США назвало внутренний терроризм одной из главных угроз для страны

МВБ США назвало внутренний терроризм одной из главных угроз для страны

12:46 06.02.2021
США должны исправить ошибки, допущенные в отношении Китая в последние годы - член политбюро ЦК КПК

США должны исправить ошибки, допущенные в отношении Китая в последние годы - член политбюро ЦК КПК

12:06 06.02.2021
Госсекретарь США пригрозил Пекину ответственностью за ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе

Госсекретарь США пригрозил Пекину ответственностью за ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе

10:04 06.02.2021
В США возражают против распространения юрисдикции МУС на Палестинские территории

В США возражают против распространения юрисдикции МУС на Палестинские территории

07:11 06.02.2021
Байден предложил лишить Трампа допуска к брифингам разведки

Байден предложил лишить Трампа допуска к брифингам разведки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕИБ предоставит Украине EUR50 млн на вакцинацию от COVID-19 – замминистра здравоохранения

Зеленский поручил за 3 месяца запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов "Антонова"

Украина 9 февраля внепланово предложит 6-летние ОВГЗ и 16 февраля – ОВГЗ в долларах и евро

Международные резервы Украины по итогам января сократились до $28,8 млрд – НБУ

Количество жалоб бизнеса на неисполнение судебных решений растет каждый год - бизнес-омбудсмен

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде намерены повысить требования к естественным монополиям на рынке газа, э/э, водо- и теплоснабжения по закупкам

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,65 грн/$1

Украина впервые в официальном статусе приняла участие в заседании КВПБ

Объем выданных по программе "5-7-9%" кредитов превысил 20 млрд грн - Минфин

Tesla отзывает в Китае более 36 тыс. автомобилей

Киев хочет купить 20 электробусов за средства от продажи киотских квот - экс-депутат Киевсовета

"Укравтодор" и турецкая Dogus подписали договор на строительство нового моста в Кременчуге за 11,3 млрд грн

В Раде зарегистрирован законопроект о финподдержке "ГарПока" для оплаты "зеленой" электроэнергии

Украина укрепляет роль гаранта мировой продовольственной безопасности – Кулеба

Нацбанк на минувшей неделе купил $90 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА