Доля ВИЭ в энергобалансе США вырастет вдвое к 2050 году

Доля возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии в США вырастет до 42% к 2050 году по сравнению с 21% в 2020 году, говорится в ежегодном энергетическом прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Большую часть этого роста обеспечит развитие ветровой и солнечной энергетики. По оценкам EIA, к 2050 году на долю солнца будет приходится 47% всех мощностей возобновляемой энергетики в стране, 34%- на долю ветра.

В то же время доля природного газа в структуре производства электроэнергии останется относительно неизменной на уровне 36%, а доля угля и атомной энергии упадет примерно вдвое.

"Стимулирование использования возобновляемых источников энергии и снижение стоимости технологий создают сильную конкуренцию природному газу, тогда как уголь и ядерная энергия сократят свои доли в энергобалансе", - следует из отчета EIA.

При этом ведомство отмечает "повышенный уровень неопределенности в связи с сохраняющимися последствиями COVID-19". Согласно прогнозу EIA, общее потребление энергии в США вернется к уровню 2019 года не ранее 2025 года.

"Энергетическому сектору потребуется время, чтобы освоиться с новой реальностью", - говорит Стивен Нэлли, исполняющий обязанности администратора EIA.