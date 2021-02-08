В Раде намерены повысить требования к естественным монополиям на рынке газа, э/э, водо- и теплоснабжения по закупкам

Законопроект №5020 о внесении изменений к закону о публичных закупках относительно закупок естественных монополий относит операторов систем распределения электроэнергии, газораспределительных сетей, предприятия централизованного водоснабжения и водоотвода, а также транспортировки тепловой энергии к заказчикам, осуществляющим закупки через систему ProZorro.

Согласно тексту законопроекта, обнародованному на сайте Рады в понедельник, деятельность по распределению природного и нефтяного газа трубопроводами, распределению электроэнергии электросетями, централизованное водоснабжение и водоотвод, а также транспортировка тепловой энергии отнесены к признакам, которым должен соответствовать субъект хозяйствования, осуществляющий деятельность в одной или нескольких отдельных сферах, для того, чтобы считаться заказчиком закупок по закону о публичных закупках.

Вместе с тем уточняется формулировка перечня видов деятельности в отдельных сферах хозяйствования. Согласно законопроекту, ими, в частности, является транспортировка, распределение, хранение и поставки природного газа, его добыча и предоставление услуг LNG, производство, транспортировка и поставки электрической и тепловой энергии, питьевой воды, централизованного водоснабжения и водоотвода.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что из-за неиспользования системы ProZorro указанными субъектами хозяйствования и нераскрытия их затрат невозможно установить, насколько обоснованными являются затраты таких естественных монополий, учитывающиеся в тарифах.

Авторы законопроекта при этом ссылаются на опыт стран ЕС, отмечая, что в них к естественным монополиям устанавливаются жесткие требования относительно прозрачности и подотчетности, а тарифы операторов регулируются с целью защиты потребителей от необоснованных затрат и стимулирования надлежащих инвестиций в инфраструктуру.

Как сообщалось, 4 февраля глава энергокомитета Рады Андрей Герус и еще около 60 нардепов зарегистрировали в парламенте законопроект №5020 о внесении изменений в закон о публичных закупках относительно закупок субъектов естественных монополий. Как разъяснил тогда Герус в "Телеграмм-канале", этот документ обязывает операторов систем распределения э/э и газораспределительных сетей, а также предприятия теплокоммунэнерго и водоканалы осуществлять свои закупки через систему Prozzoro, полагая, что это будет способствовать прозрачности использования тарифных средств и позволит избежать завышения цен при таких закупках.