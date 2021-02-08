Экономика

18:14 08.02.2021

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,65 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,65 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 27,6475 грн/$1 с 27,7325 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,640-27,655 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,68 грн/$1 с 27,78 грн/$1 в пятницу.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 9 февраля – до 27,6651 грн/$1 с 27,7711 грн/$1 накануне.

Теги: #курс #гривня
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