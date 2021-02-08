Украина впервые в официальном статусе приняла участие в заседании КВПБ

Украинская делегация, возглавляемая замминистра экономики Украины Тарасом Качкой, 8 января присоединилась к 47 сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), где будет представлен отчет группы экспертов по созданию концепции глобальной продовольственной безопасности и питания до 2030 года.

Об этом сообщил в соцсети Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка в понедельник.

"Украина работает на мировом продовольственном рынке прозрачно и прогнозируемо и может присоединиться к формированию и хранению мировых продовольственных запасов. Следует отметить, что Украина не вводила ограничений на экспорт основных продуктов во время пандемии COVID-19 и подчеркивает необходимость упрощения процедур международной торговли и предотвращения создания новых торговых барьеров", - подчеркнул замминистра в сообщении на сайте Минэкономики.

Он также отметил, что Украина делает значительный вклад в достижение SDG 2 (ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания - одна из 17 целей в сфере устойчивого развития, установленных ООН в 2015 году – ИФ) как на национальном уровне, так и глобально.

Качка также сообщил, что на сессии КВПБ обсуждались проблемы развития животноводства, привлечения малых и средних производителей к стабильным продовольственным системам, развития органического производства, инициативы по изменению питания, в частности, о питании в школах, а также влиянии изменения климата на продовольственную безопасность.

Замминистра уточнил, что участие украинской делегации в сессии КВПБ является фундаментом для большего доверия к Украине, а также отметил, что если страна самостоятельно не сформирует глобальную дискуссию, то ее сформируют другие государства, в том числе недружественные.

Согласно данным на сайте Минэкономики, КВПБ основан в 1974 году, его Секретариат размещен в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме. В комитете на глобальном уровне обсуждаются вопросы продовольственной безопасности и питания, кроме того ведомство разрабатывает указания и рекомендации, которые могут становиться руководством к действиям для стран в их работе по обеспечению продовольственной безопасности.

Согласно данным на сайте комитета, КВПБ в равных долях финансируется Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО), Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной продовольственной программой (ВПП).