Объем выданных по программе "5-7-9%" кредитов превысил 20 млрд грн - Минфин

Объем выданных займов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" составляет 20,2 млрд грн, из которых почти 12 млрд грн были выданы на рефинансирование ранее привлеченных займов, 4,6 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов под 3% годовых, 3,7 млрд грн - на капинвестиции.

"С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 8,63 тыс. займов на общую сумму 20,2 млрд грн", - сообщило Министерство финансов на сайте в понедельник.

По его данным, за последнюю неделю банки выдали 200 кредитов на 523,1 млн грн.

Уполномоченными в рамках этой программы являются 25 банков.