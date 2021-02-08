Экономика

17:03 08.02.2021

Объем выданных по программе "5-7-9%" кредитов превысил 20 млрд грн - Минфин

1 мин читать
Объем выданных по программе "5-7-9%" кредитов превысил 20 млрд грн - Минфин

Объем выданных займов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" составляет 20,2 млрд грн, из которых почти 12 млрд грн были выданы на рефинансирование ранее привлеченных займов, 4,6 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов под 3% годовых, 3,7 млрд грн - на капинвестиции.

"С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 8,63 тыс. займов на общую сумму 20,2 млрд грн", - сообщило Министерство финансов на сайте в понедельник.

По его данным, за последнюю неделю банки выдали 200 кредитов на 523,1 млн грн.

Уполномоченными в рамках этой программы являются 25 банков.

 

Теги: #доступные_кредиты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:20 05.02.2021
МТБ БАНК расширяет географию отделений

МТБ БАНК расширяет географию отделений

11:47 29.12.2020
Кабмин расширил программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на средние компании с годовым доходом до EUR20 млн

Кабмин расширил программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на средние компании с годовым доходом до EUR20 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕИБ предоставит Украине EUR50 млн на вакцинацию от COVID-19 – замминистра здравоохранения

Зеленский поручил за 3 месяца запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов "Антонова"

Украина 9 февраля внепланово предложит 6-летние ОВГЗ и 16 февраля – ОВГЗ в долларах и евро

Международные резервы Украины по итогам января сократились до $28,8 млрд – НБУ

Количество жалоб бизнеса на неисполнение судебных решений растет каждый год - бизнес-омбудсмен

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,65 грн/$1

Украина впервые в официальном статусе приняла участие в заседании КВПБ

Tesla отзывает в Китае более 36 тыс. автомобилей

Киев хочет купить 20 электробусов за средства от продажи киотских квот - экс-депутат Киевсовета

"Укравтодор" и турецкая Dogus подписали договор на строительство нового моста в Кременчуге за 11,3 млрд грн

В Раде зарегистрирован законопроект о финподдержке "ГарПока" для оплаты "зеленой" электроэнергии

Украина укрепляет роль гаранта мировой продовольственной безопасности – Кулеба

Нацбанк на минувшей неделе купил $90 млн

ЕИБ предоставит Украине EUR50 млн на вакцинацию от COVID-19 – замминистра здравоохранения

Зеленский поручил за 3 месяца запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов "Антонова"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА