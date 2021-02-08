Tesla отзывает в Китае более 36 тыс. автомобилей

Американская Tesla Inc. (SPB: TSLA) отзывает с китайского рынка 36,126 тыс. электромобилей из-за возможного сбоя в работе сенсорного экрана в салоне, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Кампания затронет 20,428 тыс. импортированных в страну седанов Model S, выпущенных с 18 сентября 2013 года по 20 февраля 2018 года, и 15,698 импортированных внедорожников Model X, произведенных с 12 марта 2016 года по 16 февраля 2018 года.

Риски безопасности могут возникнуть из-за проблем с картами памяти eMMC объемом 8 ГБ, установленными в этих машинах. Потенциально они могут износиться, в результате чего могут произойти сбои в работе сенсорного экрана, камер заднего вида, оборудования для обогрева и световых сигналов поворота.

Автопроизводитель пообещал бесплатно увеличить объем карт памяти до 64 ГБ и обеспечить установку обновленного программного обеспечения на отозванных автомобилях для устранения рисков, сообщает агентство "Синьхуа".