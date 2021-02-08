Экономика

14:27 08.02.2021

Киев хочет купить 20 электробусов за средства от продажи киотских квот - экс-депутат Киевсовета

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Киев хочет купить 20 электробусов за средства от продажи киотских квот - экс-депутат Киевсовета

Киевсовет планирует закупить 20 новых автобусов с электрическими двигателями за средства, полученные Украиной от продажи киотских квот.

"Еще три года назад Украина за EUR24 млн продала свои квоты Испании. Теперь Киев вместе с Запорожьем и Винницей претендует на часть этой суммы для приобретения электротранспорта. Сколько времени ждать новых электробусов, точно неизвестно", - написал на своей странице в Facebook депутат Киевсовета VIII созыва Костантин Яловой.

По его словам, в Киевсовете планируют подготовить инвестиционный проект, который будет бороться за киотские средства на конкурсной основе.

Электрическими автобусами планируют заменить устаревший дизельный транспорт.

Маршруты будут определять Минэкологии совместно с Департаментом транспорта КГГА.

"Раньше в Киеве работал только один электробус - китайский Skywell, который в тестовом режиме запустили в 2018 году по маршруту №599. Поэтому появление целых 20 новых машин - приятная новость. С другой стороны, темпы перехода Киева на электрический общественный транспорт быстрыми никак не назовешь", - подчеркивает Яловой.

По его словам, по разным оценкам для нужд Киева необходимо приобрести до 500 электрических автобусов, поскольку, несмотря на высокую стоимость, для города они более полезны и выгодны, чем дизельные автобусы.

Как сообщалось, Киев планирует закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов до 2023 года согласно городской целевой программе развития транспортной инфраструктуры столицы на 2019-2023 гг.

Теги: #киевсоввет #электробусы
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