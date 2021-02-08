ЕИБ предоставит Украине EUR50 млн на вакцинацию от COVID-19 – замминистра здравоохранения

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине EUR50 млн на вакцинацию от COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"На предыдущей неделе Кабинет министров утвердил распоряжение президента, которым министра здравоохранения Максима Степанова уполномочили на подписание письма о внесении изменений в финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ", - сказал он.

"Правительство обратилось к ЕИБ с предложением перераспределить часть средств и направить их на вакцинацию населения в Украине. Кабмин получил подтверждение относительно выделения EUR50 млн, которые будут направлены на закупку вакцин, оборудования для обеспечения холодовой цепочки, а также логистики. В ближайшее время будут подписаны соответствующие изменения в соглашении", - добавил замминистра.