Экономика

14:20 07.02.2021

Зеленский поручил за 3 месяца запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов "Антонова"

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Зеленский поручил за 3 месяца запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов "Антонова"

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение ГК "Укроборонпром" совместно с Министерством образования и науки, а также "НТУУ "КПИ" создать и запустить за 3 месяца программу подготовки инженеров-конструкторов предприятия "Антонов".

"Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами. Поэтому президент Владимир Зеленский дал поручение "Укроборонпрому", в который входит предприятие "Антонов", совместно с Министерством образования и науки и НТУУ "КПИ" создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова, а Кабинету министров - разработать стимулы, чтобы талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир", -сообщает Офис президента Украины на своей странице в соцсети Фейбук в вовскресенье.

 

Теги: #зеленский #кадры #антонов
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