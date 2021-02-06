Шмыгаль обсудил с представителями энергосектора ФРГ "Европейский зеленый курс"

Украина выбрала стратегию "Европейского зеленого курса" и имеет необходимые ресурсы для ее реализации, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы готовы к вызовам, которые стоят перед Украиной в контексте зеленого перехода, декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного сектора и трансформации угледобывающих регионов", - сказал Шмыгаль во время видеоконференции с представителями министерства экономики и энергетики ФРГ.

Он отметил, что опыт Германии для успешного закрытия шахт и трансформации угольных регионов особенно важен для Украины и поздравил начало нового энергетического партнерства в августе 2020 года.

Глава правительства отметил, что постепенный отказ от использования угля предусматривает создание Концепции и Государственной программы трансформации угольных регионов. По его словам, сейчас разрабатывается такая программа на период до 2030 года.

Также Шмыгаль отметил, в настоящее время в Украине есть 61 угольный регион. Это моногорода, которые привязаны к единому предприятию, угольной шахты или станции.

"Все эти регионы имеют старую инфраструктуру 60-80 годов прошлого века. Истощение, закрытие шахт и постепенное стратегическое закрытия угольной промышленности в целом в будущем создавать социальную напряженность. Надо делать ряд стратегических шагов, чтобы социально обеспечить людей в этих регионах", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что для Украины крайне важен опыт и поддержка Германии и Европейского Союза. В связи с этим премьер приветствовал создание Секретариата партнерства и подчеркнул, что украинское правительство готово сотрудничать с проектным офисом по трансформации угольных регионов при поддержке GIZ для разработки и имплементации пилотных проектов.

"Мы подготовили две шахты - в Донецкой и Львовской области, которые предложили принять для реализации совместных пилотных проектов. Они должны продемонстрировать результаты трансформации, чтобы мы могли их распространить на другие угольные регионы", - Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что Украина выбрала себе стратегию "Европейский зеленый курс": "Мы имеем все необходимые государственные программы, а также Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигания установок".

Кроме того, Украина, по словам Шмыгаля, также должна начать совместный проект трансформации угольных регионов с Всемирным банком.

"Трансформацию угольных регионов важно сопровождать созданием новых экономических стимулов, чтобы на базе предприятий угольной отрасли появились новые конкурентоспособные кластеры, новые инновационно-технологические отрасли. Ведь выбранные регионы имеют соответствующую инфраструктуру: транспортные пути, подстанции и электросети", - отметил глава правительства.

В свою очередь, специальный уполномоченный ФРГ по трансформации угольных регионов Украины Станислав Тиллих отметил, что Германия готова в пределах энергетического партнерства с Украиной сопровождать процесс трансформации угольных регионов.

Кроме того, Германия также стремится углубить партнерство с Украиной в сфере водородной энергетики, как сообщил статс-секретарь Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреас Файхт.